Doçura

Bolo de fubá cremoso com coco é uma boa pedida para o café

A receita é simples e o resultado é digno de elogios. Com rendimento de 10 porções, é perfeita para o brunch ou para o lanche da tarde
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 06:00

Bolo de fubá cremoso é uma daquelas gostosuras que "abraçam" a gente por dentro.
Cheia de afetividade, sua receita é até simples de fazer, e cai superbem em um brunch ou café da tarde, acompanhando uma bebida quentinha.  
Ficou com água na boca? Então, siga o passo a passo e capriche no preparo!

BOLO DE FUBÁ CREMOSO COM COCO

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 20 minutos + forno
Nível: fácil
Bolo de fubá cremoso com coco
Bolo de fubá cremoso com coco: receita que "abraça" por dentro Crédito: Soya/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 5 colheres (sopa) de farinha de trigo (50g)
  • 1 xícara (chá) de fubá (130g)
  • 1 pacote de coco ralado seco (100g)
  • 1 colher (sopa) de fermento químico
  • ⅓ xícara (chá) de óleo de milho (85 ml), mais um pouco para untar
  • 3 ovos
  • 1 ½ xícara (chá) de açúcar refinado (300g)
  • 3 xícaras (chá) de leite integral (750ml)
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o fubá, o coco ralado e o fermento químico.
  2. Bata o óleo, os ovos, o açúcar e o leite no liquidificador até obter uma mistura homogênea. 
  3. Junte aos ingredientes secos, aos poucos, mexendo com um fouet ou uma espátula para não empelotar.
  4. Transfira para uma assadeira (20 x 25 cm) untada com óleo e asse (160°C) por 45 minutos, ou até o bolo dourar e estar ainda levemente mole no centro. Espere amornar e sirva.
Fonte: Soya. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

