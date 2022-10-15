Bolo de fubá cremoso com coco é uma boa pedida para o café

Bolo de fubá cremoso é uma daquelas gostosuras que "abraçam" a gente por dentro.
Cheia de afetividade, sua receita é até simples de fazer, e cai superbem em um brunch ou café da tarde, acompanhando uma bebida quentinha.
Ficou com água na boca? Então, siga o passo a passo e capriche no preparo!
BOLO DE FUBÁ CREMOSO COM COCO
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 20 minutos + forno
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 5 colheres (sopa) de farinha de trigo (50g)
- 1 xícara (chá) de fubá (130g)
- 1 pacote de coco ralado seco (100g)
- 1 colher (sopa) de fermento químico
- ⅓ xícara (chá) de óleo de milho (85 ml), mais um pouco para untar
- 3 ovos
- 1 ½ xícara (chá) de açúcar refinado (300g)
- 3 xícaras (chá) de leite integral (750ml)
MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o fubá, o coco ralado e o fermento químico.
- Bata o óleo, os ovos, o açúcar e o leite no liquidificador até obter uma mistura homogênea.
- Junte aos ingredientes secos, aos poucos, mexendo com um fouet ou uma espátula para não empelotar.
- Transfira para uma assadeira (20 x 25 cm) untada com óleo e asse (160°C) por 45 minutos, ou até o bolo dourar e estar ainda levemente mole no centro. Espere amornar e sirva.
Fonte: Soya. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.