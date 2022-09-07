Dá água na boca!

Bolo de nozes com creme de café: receita para adoçar o feriado

Temperado com canela, ele fica fofinho e cremoso. No preparo, que rende cerca de oito porções, utilize uma forma de bolo inglês
Evelize Calmon

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 07:00

Bolo de nozes com creme de café e canela
O bolo de nozes com cobertura cremosa vai muito bem com café Crédito: Nestlé/Divulgação
Aqui vai uma receita de bolo de nozes com creme de café e canela para ninguém botar defeito. 
Se a ideia é botar a mão na massa no feriadão e caprichar no lanche, essa dica de HZ é imperdível! Esse bolo fica pronto em no máximo uma hora e o resultado compensa.
Com uma cobertura cremosa à base de leite condensado e café solúvel, a guloseima é perfeita para o lanche da tarde ou até mesmo para um brunch ou café da manhã no capricho. Confira!

BOLO DE NOZES COM CREME DE CAFÉ E CANELA

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • Massa:
  • 100g de manteiga
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • 3 ovos
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1 xícara (chá) de nozes picadas
  • 1 xícara (chá) e meia de leite integral
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • Recheio e cobertura:
  • 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
  • 2 colheres (sopa) de café solúvel
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 1 latinha de creme de leite
  • Meia colher (chá) de canela em pó
MODO DE PREPARO:
  1. Massa: em uma batedeira, bata a manteiga e o açúcar até ficar esbranquiçado.
  2. Junte os ovos e bata mais um pouco até ficar homogêneo.
  3. Junte a farinha de trigo, as nozes, o leite e o fermento em pó.
  4. Em uma forma de bolo inglês (11 x 28 x 8 cm), untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo, despeje a massa e leve para assar em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos. Desenforme e reserve.
  5. Recheio e cobertura: em uma panela, misture o leite condensado, o café solúvel e a manteiga, mexendo sempre até obter consistência cremosa. 
  6. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite e a canela.
  7. Recheie e cubra o bolo reservado, decorando com nozes. 
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

