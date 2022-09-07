Bolo de nozes com creme de café: receita para adoçar o feriado

Aqui vai uma receita de bolo de nozes com creme de café e canela para ninguém botar defeito.
Se a ideia é botar a mão na massa no feriadão e caprichar no lanche, essa dica de HZ é imperdível! Esse bolo fica pronto em no máximo uma hora e o resultado compensa.
Com uma cobertura cremosa à base de leite condensado e café solúvel, a guloseima é perfeita para o lanche da tarde ou até mesmo para um brunch ou café da manhã no capricho. Confira!
BOLO DE NOZES COM CREME DE CAFÉ E CANELA
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Massa:
- 100g de manteiga
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 3 ovos
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 xícara (chá) de nozes picadas
- 1 xícara (chá) e meia de leite integral
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- Recheio e cobertura:
- 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
- 2 colheres (sopa) de café solúvel
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 latinha de creme de leite
- Meia colher (chá) de canela em pó
MODO DE PREPARO:
- Massa: em uma batedeira, bata a manteiga e o açúcar até ficar esbranquiçado.
- Junte os ovos e bata mais um pouco até ficar homogêneo.
- Junte a farinha de trigo, as nozes, o leite e o fermento em pó.
- Em uma forma de bolo inglês (11 x 28 x 8 cm), untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo, despeje a massa e leve para assar em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos. Desenforme e reserve.
- Recheio e cobertura: em uma panela, misture o leite condensado, o café solúvel e a manteiga, mexendo sempre até obter consistência cremosa.
- Desligue o fogo e acrescente o creme de leite e a canela.
- Recheie e cubra o bolo reservado, decorando com nozes.
Fonte: Nestlé.