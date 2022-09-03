Pavê de chocolate com biscoito de leite maltado: veja receita

O pavê é uma das sobremesas favoritas dos brasileiros e reina como um clássico das refeições em família, principalmente nas ocasiões mais especiais e em datas comemorativas como Dia das Mães e Natal.
Com sua variedade de texturas, o pavê agrada a praticamente todo mundo. E na receita que mostramos abaixo, essa gostosura vai além: a parte cremosa é um mix de brigadeiros de chocolate ao leite e de leite em pó.
A crocância, por sua vez, vem por meio daquele famoso "biscoito da vaquinha", de leite maltado, que também faz sucesso.
PAVÊ ESPECIAL DE CHOCOLATE
Rendimento: 16 porções
Tempo de preparo: 30 minutos + 3 horas de geladeira
Nível: médio
INGREDIENTES:
- Brigadeiro de leite em pó:
- 2 latas de leite condensado
- 100g de manteiga
- 2 xícaras (chá) de leite em pó
- 400g de creme de leite UHT
- Musse de chocolate meio amargo:
- 400g de chocolate meio amargo picado
- 140g de chocolate ao leite picado
- 400g de creme de leite UHT
- 8 claras em ponto de neve
- 1 pitada de sal
- Calda:
- ½ xícara (chá) de leite
- ½ colher (chá) de baunilha
- 1 colher (sopa) de açúcar
- Decoração:
- 3 embalagens de biscoito de leite maltado (aquele "da vaquinha")
MODO DE PREPARO:
- Brigadeiro de leite em pó: leve ao fogo o leite condensado, a manteiga e o leite em pó. Cozinhe até ponto de brigadeiro mole, mexendo sempre. Acrescente o creme de leite e cozinhe até ferver.
- Desligue, transfira para um refratário de 20 x 30 cm e espere esfriar.
- Musse de chocolate meio amargo: coloque os chocolates picados e o creme de leite em uma tigela e leve ao micro-ondas, de 30 em 30 segundos, misturando entre os tempos até que tudo esteja derretido e homogêneo.
- Bata as claras com uma pitada de sal até ponto de neve firme. Incorpore a clara à ganache delicadamente.
- Calda: misture todos os ingredientes em um prato fundo e reserve.
- Montagem: separe ¼ de pacote de biscoito e triture grosseiramente. Decore as laterais, distribuindo os biscoitos inteiros nas bordas do refratário onde o brigadeiro de leite em pó já esteja frio.
- Umedeça os biscoitos rapidamente na calda e faça uma camada de biscoito sobre o brigadeiro branco. Em seguida, cubra com a musse.
- Refrigere por três horas, decore com os demais biscoitos que restaram e polvilhe com os triturados.
Fonte: Piraquê.