Delícia pura

Pavê de chocolate com biscoito de leite maltado: veja receita

A sobremesa, que contém brigadeiros de chocolate e de leite em pó, fica pronta em 30 minutos. Depois, é só gelar, decorar e servir
Evelize Calmon

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 07:00

Pavê de chocolate com biscoito de leite maltado
Com generosas camadas de brigadeiro, pavê rende 16 porções Crédito: Piraquê/Divulgação
O pavê é uma das sobremesas favoritas dos brasileiros e reina como um clássico das refeições em família, principalmente nas ocasiões mais especiais e em datas comemorativas como Dia das Mães e Natal.
Com sua variedade de texturas, o pavê agrada a praticamente todo mundo. E na receita que mostramos abaixo, essa gostosura vai além: a parte cremosa é um mix de brigadeiros de chocolate ao leite e de leite em pó.
A crocância, por sua vez, vem por meio daquele famoso "biscoito da vaquinha", de leite maltado, que também faz sucesso. 

PAVÊ ESPECIAL DE CHOCOLATE

Rendimento: 16 porções
Tempo de preparo: 30 minutos + 3 horas de geladeira
Nível: médio
INGREDIENTES: 
  • Brigadeiro de leite em pó:
  • 2 latas de leite condensado
  • 100g de manteiga
  • 2 xícaras (chá) de leite em pó
  • 400g de creme de leite UHT
  • Musse de chocolate meio amargo:
  • 400g de chocolate meio amargo picado
  • 140g de chocolate ao leite picado
  • 400g de creme de leite UHT
  • 8 claras em ponto de neve
  • 1 pitada de sal
  • Calda:
  • ½ xícara (chá) de leite
  • ½ colher (chá) de baunilha
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • Decoração:
  • 3 embalagens de biscoito de leite maltado (aquele "da vaquinha")
MODO DE PREPARO:
  1. Brigadeiro de leite em pó: leve ao fogo o leite condensado, a manteiga e o leite em pó. Cozinhe até ponto de brigadeiro mole, mexendo sempre. Acrescente o creme de leite e cozinhe até ferver.
  2. Desligue, transfira para um refratário de 20 x 30 cm e espere esfriar.
  3. Musse de chocolate meio amargo: coloque os chocolates picados e o creme de leite em uma tigela e leve ao micro-ondas, de 30 em 30 segundos, misturando entre os tempos até que tudo esteja derretido e homogêneo.
  4. Bata as claras com uma pitada de sal até ponto de neve firme. Incorpore a clara à ganache delicadamente.
  5. Calda: misture todos os ingredientes em um prato fundo e reserve.
  6. Montagem: separe ¼ de pacote de biscoito e triture grosseiramente. Decore as laterais, distribuindo os biscoitos inteiros nas bordas do refratário onde o brigadeiro de leite em pó já esteja frio.
  7. Umedeça os biscoitos rapidamente na calda e faça uma camada de biscoito sobre o brigadeiro branco. Em seguida, cubra com a musse.
  8. Refrigere por três horas, decore com os demais biscoitos que restaram e polvilhe com os triturados.
Fonte: Piraquê. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Veja receita de pavê de morango com biscoitos e chantili

Como fazer pavê de chocolate branco, champanhe e frutas vermelhas

Pavê de nozes com doce de leite e chantili: confira receita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
