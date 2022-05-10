Confira receita de pavê de morango com biscoitos e chantili

O pavê é um queridinho entre as sobremesas para compartilhar, e nada combina mais com um típico almoço brasileiro em família do que essa gostosura.
A sobremesa da receita de hoje alterna camadas de biscoito e creme de morango. Para finalizar, leva uma cobertura generosa de chantili. Bora fazer?
PAVÊ DE MORANGO COM BISCOITO
INGREDIENTES:
- 1 pacote de biscoito doce de sua preferência
- 1 latinha de leite condensado
- 1 caixinha de creme de leite
- 1 xícara (chá) de leite integral
- 1 colher (sopa) de amido de milho
- 2 xícaras (chá) de morango cortado em cubos
- 1 colher (chá) de essência de baunilha
- 2 xícaras (chá) de chantili batido
- Morangos frescos para decorar
MODO DE PREPARO:
- Coloque em uma panela o leite condensado, o leite e o amido de milho.
- Cozinhe até a mistura engrossar.
- Junte o creme de leite e misture bem.
- Acrescente os morangos picados e misture mais um pouco, para envolvê-los no creme.
- Para a montagem, intercale camadas de biscoitos e creme.
- Cubra tudo com chantili e decore com morangos inteiros e, se preferir, com alguns biscoitos.
