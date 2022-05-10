Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Irresistível

Confira receita de pavê de morango com biscoitos e chantili

Pensando em uma sobremesa fácil de fazer e de agradar? O pavê é uma escolha certeira para finalizar sua refeição em família
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 17:16

O pavê é um queridinho entre as sobremesas para compartilhar, e nada combina mais com um típico almoço brasileiro em família do que essa gostosura.
A sobremesa da receita de hoje alterna camadas de biscoito e creme de morango. Para finalizar, leva uma cobertura generosa de chantili. Bora fazer? 

PAVÊ DE MORANGO COM BISCOITO 

Pavê de morango com biscoito
Biscoitos, creme e chantili compõem a sobremesa Crédito: Renata/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 1 pacote de biscoito doce de sua preferência 
  • 1 latinha de leite condensado 
  • 1 caixinha de creme de leite 
  • 1 xícara (chá) de leite integral
  • 1 colher (sopa) de amido de milho 
  • 2 xícaras (chá) de morango cortado em cubos 
  • 1 colher (chá) de essência de baunilha 
  • 2 xícaras (chá) de chantili batido 
  • Morangos frescos para decorar 
MODO DE PREPARO: 
  1. Coloque em uma panela o leite condensado, o leite e o amido de milho. 
  2. Cozinhe até a mistura engrossar. 
  3. Junte o creme de leite e misture bem. 
  4. Acrescente os morangos picados e misture mais um pouco, para envolvê-los no creme. 
  5. Para a montagem, intercale camadas de biscoitos e creme. 
  6. Cubra tudo com chantili e decore com morangos inteiros e, se preferir, com alguns biscoitos.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Pavê de chocolate branco, champanhe e frutas vermelhas

Pavê de chocolate: receita simples que vai bem a qualquer hora

Pavê de nozes com doce de leite e chantili: confira receita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados