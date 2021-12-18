Pavê de chocolate: receita simples que vai bem a qualquer hora

Depois do almoço (especialmente daquele em família no fim de semana), servir um belo pavê de sobremesa não é má ideia. E se a receita for fácil, feita com ingredientes baratos do dia a dia e que já estão guardadinhos na despensa, melhor ainda.
Então, dá só uma olhada nas instruções para fazer um belo pavê de chocolate. A dica é prepará-lo de véspera, pois precisa ficar seis horas na geladeira antes de ir para a mesa.
PAVÊ DE CHOCOLATE
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 20 minutos + 6 horas de geladeira
Execução: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos + 6 horas de geladeira
Execução: fácil
INGREDIENTES:
- 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
- 1 medida (da lata ou da caixinha) de leite integral
- 3 colheres (sopa) de chocolate em pó
- 1 colher (sopa) de amido de milho
- 1 lata de creme de leite
- 1 pacote de biscoito tipo champanhe
- Raspas de chocolate meio amargo e açúcar de confeiteiro para decorar
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, misture o leite condensado, metade do leite integral, o chocolate em pó e o amido de milho e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até obter uma mistura cremosa.
- Retire do fogo e junte o creme de leite. Reserve.
- Umedeça os biscoitos no leite integral restante e coloque-os, um ao lado do outro, em um recipiente refratário retangular (16 x 26 cm).
- Cubra com um pouco do creme de chocolate.
- Por cima do creme, coloque outra camada de biscoitos umedecidos e em seguida cubra com outra camada do creme de chocolate.
- Decore com as raspas de chocolate e polvilhe um pouco de açúcar de confeiteiro.
- Leve à geladeira por cerca de seis horas antes de servir.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.