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Pavê de chocolate: receita simples que vai bem a qualquer hora

Sobremesa prática, barata e deliciosa leva menos de 20 minutos para ficar pronta, mas precisa passar seis horas na geladeira
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 16:00

Pavê de chocolate
Pavê de chocolate requer seis horas na geladeira antes de servir Crédito: Nestlé/Divulgação
Depois do almoço (especialmente daquele em família no fim de semana), servir um belo pavê de sobremesa não é má ideia. E se a receita for fácil, feita com ingredientes baratos do dia a dia e que já estão guardadinhos na despensa, melhor ainda.
Então, dá só uma olhada nas instruções para fazer um belo pavê de chocolate. A dica é prepará-lo de véspera, pois precisa ficar seis horas na geladeira antes de ir para a mesa.

PAVÊ DE CHOCOLATE

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 20 minutos + 6 horas de geladeira
Execução: fácil
INGREDIENTES:
  • 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
  • 1 medida (da lata ou da caixinha) de leite integral
  • 3 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • 1 colher (sopa) de amido de milho
  • 1 lata de creme de leite
  • 1 pacote de biscoito tipo champanhe
  • Raspas de chocolate meio amargo e açúcar de confeiteiro para decorar
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, misture o leite condensado, metade do leite integral, o chocolate em pó e o amido de milho e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até obter uma mistura cremosa.
  2. Retire do fogo e junte o creme de leite. Reserve.
  3. Umedeça os biscoitos no leite integral restante e coloque-os, um ao lado do outro, em um recipiente refratário retangular (16 x 26 cm).
  4. Cubra com um pouco do creme de chocolate.
  5. Por cima do creme, coloque outra camada de biscoitos umedecidos e em seguida cubra com outra camada do creme de chocolate.
  6. Decore com as raspas de chocolate e polvilhe um pouco de açúcar de confeiteiro.
  7. Leve à geladeira por cerca de seis horas antes de servir.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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