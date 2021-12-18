Pavê de chocolate: receita simples que vai bem a qualquer hora

Em uma panela, misture o leite condensado, metade do leite integral, o chocolate em pó e o amido de milho e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até obter uma mistura cremosa.

Retire do fogo e junte o creme de leite. Reserve.



Umedeça os biscoitos no leite integral restante e coloque-os, um ao lado do outro, em um recipiente refratário retangular (16 x 26 cm).



Cubra com um pouco do creme de chocolate.



Por cima do creme, coloque outra camada de biscoitos umedecidos e em seguida cubra com outra camada do creme de chocolate.



Decore com as raspas de chocolate e polvilhe um pouco de açúcar de confeiteiro.

