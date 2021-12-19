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Pavê de nozes com doce de leite e chantili: confira receita

Para fazer essa gostosura, que fica pronta em 1 hora, você vai precisar de biscoitos, gemas, leite condensado e creme de leite
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 13:00

Pavê de nozes com doce de leite
Pavê de nozes com doce de leite: resista se puder Crédito: Evandro Machado
Nozes e doce de leite formam uma das combinações mais deliciosas da confeitaria. Juntos em um pavê super cremoso e fácil de preparar, esses ingredientes vêm com tudo na receita a seguir, perfeita para adoçar o seu dia. Então, confira o passo-a-passo e inspire-se! 

PAVÊ DE NOZES COM DOCE DE LEITE

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Execução: fácil
INGREDIENTES:
  • 1 pacote (200g) de biscoito laminado de leite
  • 1 xicara e 2/3 (245g) de nozes picadas (reserve para decorar)
  • Creme:
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 lata de doce de leite
  • 2 gemas
  • 1 colher (sopa) de farinha de trigo tradicional tipo 1
  • 2 xícaras (chá) de leite
  • 1 caixinha de creme de leite
  • Chantili para decorar
  • 1 colher de chocolate em pó (para polvilhar sobre o chantili)
MODO DE PREPARO (creme):
  1. Bata no liquidificador os ingredientes do creme, exceto o creme de leite.
  2. Cozinhe a mistura em uma panela média, em fogo brando, mexendo até encorpar. 
  3. Retire do fogo e misture o creme de leite. 
  4. Cubra com filme plástico e leve à geladeira para refrigerar.
  5. Forre uma forma de bolo inglês com filme plástico e reserve.
MONTAGEM:
  1. Arrume as camadas na forma de bolo inglês seguindo esta ordem: primeiro uma camada de biscoitos, em seguida uma camada de creme e, após, uma camada de nozes picadas. Siga com essa montagem até finalizar. 
  2. Leve à geladeira e deixe refrigerar por quatro horas. 
  3. Reserve o creme que sobrou e leve também à geladeira.
  4. Passadas as quatro horas, desenforme o pavê. 
  5. Espalhe sobre ele o creme restante, cubra as laterais com as nozes e coloque o chantili por cima. Deixe na geladeira até o momento de servir.
  6. Antes de servir, polvilhe o chocolate em pó sobre o chantili.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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