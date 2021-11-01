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Comida afetiva

Que tal um bolinho de chuva? Veja receita para adoçar a semana

As bolinhas fritas adocicadas, cobertas com açúcar e canela, combinam bem com o tempo chuvoso e são bem simples de preparar
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 12:42

Bolinhos de chuva com açúcar e canela
Bolinhos de chuva finalizados com açúcar e canela  Crédito: Tasty Click
O bolinho de chuva tem lugar garantido na lista de receitas afetivas, que resgatam memórias de infância e "abraçam" a gente por dentro.
Nas tardes chuvosas, essas gostosuras fritas, polvilhadas com açúcar e canela, tornam-se irresistíveis. Então, que tal aproveitar o clima frio para preparar alguns? 

BOLINHO DE CHUVA 

INGREDIENTES:
  • 3 xícaras de farinha de trigo 
  • 2 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 1 xícara de leite
  • Óleo para fritar por imersão
  • 1 ovo
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma tigela grande, junte a farinha, o açúcar, o sal, o fermento e a manteiga. Misture bem. 
  2. Junte o ovo e o leite, aos poucos, mexendo sempre com uma colher de pau. 
  3. Deixe a massa descansar por 15 minutos. 
  4. Passado esse tempo, pegue colheradas da massa e frite uma por uma em óleo quente. 
  5. Escorra os bolinhos em papel-toalha e, em seguida, polvilhe-os com açúcar e canela.
Fonte: Buaiz Alimentos. Veja mais em leia.ag/receitas.

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