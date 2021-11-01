Que tal um bolinho de chuva? Veja receita para adoçar a semana

O bolinho de chuva tem lugar garantido na lista de receitas afetivas, que resgatam memórias de infância e "abraçam" a gente por dentro.
Nas tardes chuvosas, essas gostosuras fritas, polvilhadas com açúcar e canela, tornam-se irresistíveis. Então, que tal aproveitar o clima frio para preparar alguns?
BOLINHO DE CHUVA
INGREDIENTES:
- 3 xícaras de farinha de trigo
- 2 colheres (sopa) de açúcar
- 1 pitada de sal
- 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 1 xícara de leite
- Óleo para fritar por imersão
- 1 ovo
MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela grande, junte a farinha, o açúcar, o sal, o fermento e a manteiga. Misture bem.
- Junte o ovo e o leite, aos poucos, mexendo sempre com uma colher de pau.
- Deixe a massa descansar por 15 minutos.
- Passado esse tempo, pegue colheradas da massa e frite uma por uma em óleo quente.
- Escorra os bolinhos em papel-toalha e, em seguida, polvilhe-os com açúcar e canela.
Fonte: Buaiz Alimentos. Veja mais em leia.ag/receitas.