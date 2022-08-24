Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fácil

Como fazer chocolate quente com leite condensado e especiarias

A receita é uma das mais buscadas na internet quando bate o friozinho, e permite versões variadas que a deixam ainda mais gostosa
Evelize Calmon

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 14:06

Chocolate quente com leite condensado
Chocolate quente é simples e rápido de fazer Crédito: Nestlé/Divulgação
Quando bate o friozinho, uma das receitas mais buscadas na internet acaba sendo a de chocolate quente. Embora supersimples e rápida de fazer, a bebida tem variações deliciosas.
Uma delas leva gengibre e canela, com o toque irresistível do leite condensado. Veja o passo a passo: 

CHOCOLATE QUENTE COM LEITE CONDENSADO E ESPECIARIAS

INGREDIENTES:
  • 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
  • 3 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • 3 e meia xícaras (chá) de leite integral
  • Meia colher (chá) de canela em pó
  • Meia colher (chá) de gengibre ralado
MODO DE PREPARO: 
  • Em uma panela, misture todos os ingredientes. Leve ao fogo mexendo de vez em quando e assim que ferver desligue o fogo. Sirva imediatamente em xícaras de chá.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados