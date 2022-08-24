Como fazer chocolate quente com leite condensado e especiarias

Quando bate o friozinho, uma das receitas mais buscadas na internet acaba sendo a de chocolate quente. Embora supersimples e rápida de fazer, a bebida tem variações deliciosas.
Uma delas leva gengibre e canela, com o toque irresistível do leite condensado. Veja o passo a passo:
CHOCOLATE QUENTE COM LEITE CONDENSADO E ESPECIARIAS
INGREDIENTES:
- 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
- 3 colheres (sopa) de chocolate em pó
- 3 e meia xícaras (chá) de leite integral
- Meia colher (chá) de canela em pó
- Meia colher (chá) de gengibre ralado
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, misture todos os ingredientes. Leve ao fogo mexendo de vez em quando e assim que ferver desligue o fogo. Sirva imediatamente em xícaras de chá.
Fonte: Nestlé.