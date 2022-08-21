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Retrô

Receita de mosaico de gelatina colorida: veja como é fácil!

A sobremesa, que virou um ícone nos anos 1980, é preparada com apenas três ingredientes e fica um charme em qualquer mesa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Agosto de 2022 às 07:30

Mosaico de gelatina
O mosaico de gelatina colorida leva apenas três ingredientes Crédito: Piracanjuba/Divulgação
Para algumas gerações, ela tem ares retrô e de cara lembra uma sobremesa dos anos 1980. Simples de preparar, fotogênico e muito saboroso, o mosaico de gelatina colorida continua em alta quando o assunto é doce.   
Se você nunca fez essa doçura, ou não a serve há muito tempo em sua casa, a receita abaixo é a nossa deixa. Aproveite e capriche!

MOSAICO DE GELATINA COLORIDA

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 20 minutos, em média + tempo de firmar as gelatinas e 2 horas de geladeira para o mosaico
Nível: médio
INGREDIENTES: 
  • Gelatinas coloridas:
  • 1 caixinha de gelatina em pó sabor morango
  • 1 caixinha de gelatina em pó sabor laranja
  • 1 caixinha de gelatina sabor abacaxi
  • 1 caixinha de gelatina sabor limão
  • 2 xícaras (chá) de água fervente
  • 2 xícaras (chá) de água fria
  • Base do mosaico:
  • 1 caixinha (395g) de leite condensado
  • 395g de leite integral (use a caixinha de leite condensado como medida)
  • 1 envelope de gelatina incolor sem sabor
MODO DE PREPARO:
  1. Prepare as gelatinas de cada sabor separadamente, misturando o conteúdo da caixinha com meia xícara de água fervente e meia xícara de água fria.
  2. Coloque cada sabor de gelatina em um recipiente quadrado ou assadeira e leve para gelar, até que firmem.
  3. Corte as gelatinas coloridas em cubos e reserve.
  4. Em um liquidificador, bata o leite condensado com o leite e acrescente a gelatina incolor dissolvida conforme as instruções da embalagem.
  5. Na hora de montar, distribua os cubos de gelatina colorida em uma forma de silicone com buraco no meio ou, se preferir, em uma taça grande de vidro. Por cima, despeje o creme branco.
  6. Leve para gelar por pelo menos duas horas. Assim que o mosaico firmar, desenforme e sirva.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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