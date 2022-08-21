Receita de mosaico de gelatina colorida: veja como é fácil!

Para algumas gerações, ela tem ares retrô e de cara lembra uma sobremesa dos anos 1980. Simples de preparar, fotogênico e muito saboroso, o mosaico de gelatina colorida continua em alta quando o assunto é doce.
Se você nunca fez essa doçura, ou não a serve há muito tempo em sua casa, a receita abaixo é a nossa deixa. Aproveite e capriche!
MOSAICO DE GELATINA COLORIDA
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 20 minutos, em média + tempo de firmar as gelatinas e 2 horas de geladeira para o mosaico
Nível: médio
Tempo de preparo: 20 minutos, em média + tempo de firmar as gelatinas e 2 horas de geladeira para o mosaico
Nível: médio
INGREDIENTES:
- Gelatinas coloridas:
- 1 caixinha de gelatina em pó sabor morango
- 1 caixinha de gelatina em pó sabor laranja
- 1 caixinha de gelatina sabor abacaxi
- 1 caixinha de gelatina sabor limão
- 2 xícaras (chá) de água fervente
- 2 xícaras (chá) de água fria
- Base do mosaico:
- 1 caixinha (395g) de leite condensado
- 395g de leite integral (use a caixinha de leite condensado como medida)
- 1 envelope de gelatina incolor sem sabor
MODO DE PREPARO:
- Prepare as gelatinas de cada sabor separadamente, misturando o conteúdo da caixinha com meia xícara de água fervente e meia xícara de água fria.
- Coloque cada sabor de gelatina em um recipiente quadrado ou assadeira e leve para gelar, até que firmem.
- Corte as gelatinas coloridas em cubos e reserve.
- Em um liquidificador, bata o leite condensado com o leite e acrescente a gelatina incolor dissolvida conforme as instruções da embalagem.
- Na hora de montar, distribua os cubos de gelatina colorida em uma forma de silicone com buraco no meio ou, se preferir, em uma taça grande de vidro. Por cima, despeje o creme branco.
- Leve para gelar por pelo menos duas horas. Assim que o mosaico firmar, desenforme e sirva.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.