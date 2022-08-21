Receita de mosaico de gelatina colorida: veja como é fácil!

O mosaico de gelatina colorida leva apenas três ingredientes Crédito: Piracanjuba/Divulgação

Para algumas gerações, ela tem ares retrô e de cara lembra uma sobremesa dos anos 1980. Simples de preparar, fotogênico e muito saboroso, o mosaico de gelatina colorida continua em alta quando o assunto é doce.

Se você nunca fez essa doçura, ou não a serve há muito tempo em sua casa, a receita abaixo é a nossa deixa. Aproveite e capriche!

MOSAICO DE GELATINA COLORIDA

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 20 minutos, em média + tempo de firmar as gelatinas e 2 horas de geladeira para o mosaico

Nível: médio



INGREDIENTES:

Gelatinas coloridas:

1 caixinha de gelatina em pó sabor morango



1 caixinha de gelatina em pó sabor laranja



1 caixinha de gelatina sabor abacaxi



1 caixinha de gelatina sabor limão



2 xícaras (chá) de água fervente



2 xícaras (chá) de água fria



Base do mosaico:



1 caixinha (395g) de leite condensado



395g de leite integral (use a caixinha de leite condensado como medida)



1 envelope de gelatina incolor sem sabor

MODO DE PREPARO:

Prepare as gelatinas de cada sabor separadamente, misturando o conteúdo da caixinha com meia xícara de água fervente e meia xícara de água fria. Coloque cada sabor de gelatina em um recipiente quadrado ou assadeira e leve para gelar, até que firmem.

Corte as gelatinas coloridas em cubos e reserve.

Em um liquidificador, bata o leite condensado com o leite e acrescente a gelatina incolor dissolvida conforme as instruções da embalagem. Na hora de montar, distribua os cubos de gelatina colorida em uma forma de silicone com buraco no meio ou, se preferir, em uma taça grande de vidro. Por cima, despeje o creme branco.

Leve para gelar por pelo menos duas horas. Assim que o mosaico firmar, desenforme e sirva.

