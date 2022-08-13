Aprenda a fazer quadradinhos de goiabada para servir com café

Misture o açúcar refinado com a margarina no batedor raquete até obter um creme.

Acrescente o restante dos ingredientes da massa até ficar homogêneo.



Coloque a massa para gelar por 1 hora.

Após refrigerar, abra a massa com uma espessura aproximada de 0,5 cm.

Passe por cima dela uma camada de goiabada cascão, cubra com uma camada de massa, passe a mistura de café com gemas e leve para gelar por três horas.

Após esse tempo, corte em quadradinhos com um cortador e coloque-os na assadeira.

