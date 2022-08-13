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Deliciosos

Aprenda a fazer quadradinhos de goiabada para servir com café

Essa receita é uma ótima companhia para a bebida e deixa a mesa do lanche muito apetitosa. Então, bora colocar a mão na massa?
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 09:00

Biscoitos caseiros, especialmente os doces, são companheiros infalíveis para um café fresquinho. E além do clássico casadinho, há inúmeras receitas ótimas com goiabada. 
Uma delas é o quadradinho (ou enroladinho) de goiabada, que ganha um toque de café na massa, tornando perfeita a combinação com a bebida.
Animou de fazer em casa? Então, veja a seguir o passo a passo.  
Quadradinhos de goiabada
Receita leva café na massa Crédito: Finna/Divulgação

QUADRADINHOS DE GOIABADA

INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 150g de açúcar refinado
  • 300g de margarina  
  • 450g de farinha de trigo 
  • 2 ovos
  • Essência de baunilha
  • Recheio:
  • 300g de fatias de goiabada cascão
  • Cobertura:
  • 5 gemas e 30ml de café misturados
MODO DE PREPARO: 
  1. Misture o açúcar refinado com a margarina no batedor raquete até obter um creme.
  2. Acrescente o restante dos ingredientes da massa até ficar homogêneo.
  3. Coloque a massa para gelar por 1 hora. 
  4. Após refrigerar, abra a massa com uma espessura aproximada de 0,5 cm.
  5. Passe por cima dela uma camada de goiabada cascão, cubra com uma camada de massa, passe a mistura de café com gemas e leve para gelar por três horas. 
  6. Após esse tempo, corte em quadradinhos com um cortador e coloque-os na assadeira.
  7. Leve ao forno preaquecido a 180º C por aproximadamente 20 minutos.
Fonte: Finna. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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