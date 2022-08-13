Aprenda a fazer quadradinhos de goiabada para servir com café

Biscoitos caseiros, especialmente os doces, são companheiros infalíveis para um café fresquinho. E além do clássico casadinho, há inúmeras receitas ótimas com goiabada.
Uma delas é o quadradinho (ou enroladinho) de goiabada, que ganha um toque de café na massa, tornando perfeita a combinação com a bebida.
Animou de fazer em casa? Então, veja a seguir o passo a passo.
QUADRADINHOS DE GOIABADA
INGREDIENTES:
- Massa:
- 150g de açúcar refinado
- 300g de margarina
- 450g de farinha de trigo
- 2 ovos
- Essência de baunilha
- Recheio:
- 300g de fatias de goiabada cascão
- Cobertura:
- 5 gemas e 30ml de café misturados
MODO DE PREPARO:
- Misture o açúcar refinado com a margarina no batedor raquete até obter um creme.
- Acrescente o restante dos ingredientes da massa até ficar homogêneo.
- Coloque a massa para gelar por 1 hora.
- Após refrigerar, abra a massa com uma espessura aproximada de 0,5 cm.
- Passe por cima dela uma camada de goiabada cascão, cubra com uma camada de massa, passe a mistura de café com gemas e leve para gelar por três horas.
- Após esse tempo, corte em quadradinhos com um cortador e coloque-os na assadeira.
- Leve ao forno preaquecido a 180º C por aproximadamente 20 minutos.
Fonte: Finna. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.