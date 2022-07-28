Bom demais

Receita de biscoito de polvilho frito: resista se puder!

A guloseima é uma das mais viciantes que existem. Na sugestão de HZ, o preparo dá um trabalhinho, mas o resultado vale a pena
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 07:30

Biscoito de polvilho frito
Biscoito de polvilho frito: coma fresquinho Crédito: Nestlé/Divulgação
Biscoito de polvilho é uma das guloseimas mais viciantes que existem. Se você concorda e adora esse petisco, fique atento ao passo a passo de uma receita ainda mais saborosa, a de biscoito de polvilho frito. 

BISCOITO DE POLVILHO FRITO

INGREDIENTES: 
  • 6 colheres (sopa) de leite integral (90 ml)
  • 6 colheres (sopa) de água (90 ml)
  • 3 colheres (sopa) de óleo (45 ml)
  • 1 e meia xícara (chá) de polvilho azedo
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • 2 ovos
  • 1 litro de óleo para fritar
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela, ferva o leite, a água e o óleo. 
  2. Em um recipiente, coloque o polvilho, o sal e o açúcar e misture. 
  3. Despeje aos poucos a mistura líquida quente para escaldar o polvilho. Misture bem e deixe esfriar um pouco. 
  4. Acrescente os ovos, um a um, e misture bem com as mãos. 
  5. Com as mãos untadas com um pouco de óleo, modele rolinhos de biscoito e reserve-os em uma forma untada com óleo. 
  6. Em uma panela, coloque o óleo e alguns biscoitos, mantenha em fogo alto até que os biscoitos fiquem na superfície, então abaixe o fogo e frite até dourar, virando de tempo em tempo. 
  7. Para fritar a segunda remessa, espere o óleo esfriar um pouco e siga o passo anterior. 
  8. Repita até terminar a massa e sirva imediatamente.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Fondue de petit gateau, uma receita diferente para compartilhar

Biscoito de queijo é viciante e combina com café; veja receita

Que tal um rocambole de chocolate? Receita dá água na boca

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
