Receita de biscoito de polvilho frito: resista se puder!

Biscoito de polvilho é uma das guloseimas mais viciantes que existem. Se você concorda e adora esse petisco, fique atento ao passo a passo de uma receita ainda mais saborosa, a de biscoito de polvilho frito.
BISCOITO DE POLVILHO FRITO
INGREDIENTES:
- 6 colheres (sopa) de leite integral (90 ml)
- 6 colheres (sopa) de água (90 ml)
- 3 colheres (sopa) de óleo (45 ml)
- 1 e meia xícara (chá) de polvilho azedo
- 1 colher (chá) de sal
- 1 colher (sopa) de açúcar
- 2 ovos
- 1 litro de óleo para fritar
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, ferva o leite, a água e o óleo.
- Em um recipiente, coloque o polvilho, o sal e o açúcar e misture.
- Despeje aos poucos a mistura líquida quente para escaldar o polvilho. Misture bem e deixe esfriar um pouco.
- Acrescente os ovos, um a um, e misture bem com as mãos.
- Com as mãos untadas com um pouco de óleo, modele rolinhos de biscoito e reserve-os em uma forma untada com óleo.
- Em uma panela, coloque o óleo e alguns biscoitos, mantenha em fogo alto até que os biscoitos fiquem na superfície, então abaixe o fogo e frite até dourar, virando de tempo em tempo.
- Para fritar a segunda remessa, espere o óleo esfriar um pouco e siga o passo anterior.
- Repita até terminar a massa e sirva imediatamente.
Fonte: Nestlé.