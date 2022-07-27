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Fondue de petit gateau, uma receita diferente para compartilhar

Uma sobremesa que combina fondue e petit gateau não tem como dar errado, concorda? Então assista ao vídeo com o passo a passo e comprove

Públicado em 

27 jul 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Confesso que estava aguardando ansiosamente o inverno para poder fazer essa receita, que une duas preparações incríveis: fondue e petit gateau.  O resultado não poderia ter ficado melhor, então, assista ao vídeo acima para conferir o passo a passo do fondue de petit gateau!
Assim que sai do forno, a sobremesa fica com uma casquinha crocante por fora, e por dentro o chocolate derretido, quentinho, faz toda a diferença. Fora que a receita é, além de "instagramável", muito deliciosa.
Para ela funcionar, é importante que o forno esteja preaquecido em uma temperatura alta, de 250° C, justamente para criar esse contraste entre a casquinha crocante de fora e o chocolate derretido e quente, igual ao de um autêntico fondue.
No vídeo usei morangos, pois acho a combinação da fruta com chocolate perfeita, mas você pode combinar com as que preferir!
Fondue de petit gateau, por Pedro Kucht
O fondue de petit gateau fica perfeito com morangos Crédito: Hugo Boniolo
INGREDIENTES: 
  • 200g de chocolate meio amargo
  • 100g de manteiga sem sal
  • 3 ovos
  • 1 xícara de açúcar
  • Meia xícara de farinha de trigo
  • Morangos frescos 

Dica de vinho para harmonizar

O fondue de petit gateau vai muito bem com um cálice de vinho do Porto, e certamente seria a minha escolha de harmonização. É para finalizar com chave de ouro uma ocasião especial!

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Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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