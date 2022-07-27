Fondue de petit gateau, uma receita diferente para compartilhar

Confesso que estava aguardando ansiosamente o inverno para poder fazer essa receita, que une duas preparações incríveis: fondue e petit gateau. O resultado não poderia ter ficado melhor, então, assista ao vídeo acima para conferir o passo a passo do fondue de petit gateau!

Assim que sai do forno, a sobremesa fica com uma casquinha crocante por fora, e por dentro o chocolate derretido, quentinho, faz toda a diferença. Fora que a receita é, além de "instagramável", muito deliciosa.

Para ela funcionar, é importante que o forno esteja preaquecido em uma temperatura alta, de 250° C, justamente para criar esse contraste entre a casquinha crocante de fora e o chocolate derretido e quente, igual ao de um autêntico fondue.

No vídeo usei morangos, pois acho a combinação da fruta com chocolate perfeita, mas você pode combinar com as que preferir!

O fondue de petit gateau fica perfeito com morangos Crédito: Hugo Boniolo

INGREDIENTES:

200g de chocolate meio amargo



100g de manteiga sem sal



3 ovos



1 xícara de açúcar



Meia xícara de farinha de trigo



Morangos frescos

