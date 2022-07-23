Que tal um rocambole de chocolate? Receita dá água na boca

Um rocambole de chocolate com massa fofinha e recheio beeeem cremoso é a dica doce de HZ para turbinar o seu lanche da tarde. A gostosura também é ideal para compor uma mesa de brunch e até vai bem como sobremesa, no almoço ou no jantar.
É só você escolher como e quando servi-la, sabendo que o preparo é simples e a lista de ingredientes também. Veja abaixo o passo a passo.
ROCAMBOLE DE CHOCOLATE
INGREDIENTES:
- Massa:
- 5 ovos
- 5 colheres (sopa) de açúcar
- 1 xicara (chá) de farinha de trigo
- 2 colheres (sopa) de cacau em pó 100%
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- Recheio e cobertura:
- 2 xícaras (chá) de chocolate ao leite picado e derretido
- 1 xicara (chá) de creme de leite fresco
- Açúcar para polvilhar
MODO DE PREPARO:
- Bata na batedeira os ovos até dobrar de volume.
- Junte a eles o açúcar e bata mais um pouco.
- Em seguida, coloque na peneira a farinha de trigo, o cacau e o fermento. Polvilhe sobre a massa e misture delicadamente.
- Coloque em uma forma untada e forrada com papel manteiga.
- Asse no forno preaquecido a 200°C por 20 minutos.
- Polvilhe açúcar sobre o papel-manteiga e desenforme a massa ainda quente por cima.
- Para o recheio, misture os dois ingredientes, formando uma ganache.
- Recheie o rocambole com uma parte dessa ganache. Enrole o rocambole e leve para gelar.
- Antes de servir, cubra o rocambole com a ganache.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.