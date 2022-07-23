Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para adoçar

Que tal um rocambole de chocolate? Receita dá água na boca

Perfeita para compor o lanche da tarde ou uma mesa de brunch, a guloseima tem massa fofinha enrolada com recheio farto e cremoso
Evelize Calmon

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 02:00

Um rocambole de chocolate com massa fofinha e recheio beeeem cremoso é a dica doce de HZ para turbinar o seu lanche da tarde. A gostosura também é ideal para compor uma mesa de brunch e até vai bem como sobremesa, no almoço ou no jantar. 
É só você escolher como e quando servi-la, sabendo que o preparo é simples e a lista de ingredientes também. Veja abaixo o passo a passo.

ROCAMBOLE DE CHOCOLATE

INGREDIENTES: 
  • Massa: 
  • 5 ovos 
  • 5 colheres (sopa) de açúcar 
  • 1 xicara (chá) de farinha de trigo  
  • 2 colheres (sopa) de cacau em pó 100% 
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó 
  • Recheio e cobertura: 
  • 2 xícaras (chá) de chocolate ao leite picado e derretido 
  • 1 xicara (chá) de creme de leite fresco 
  • Açúcar para polvilhar 
Rocambole de chocolate Crédito: Renata/Divulgação
MODO DE PREPARO: 
  1. Bata na batedeira os ovos até dobrar de volume. 
  2. Junte a eles o açúcar e bata mais um pouco. 
  3. Em seguida, coloque na peneira a farinha de trigo, o cacau e o fermento. Polvilhe sobre a massa e misture delicadamente. 
  4. Coloque em uma forma untada e forrada com papel manteiga. 
  5. Asse no forno preaquecido a 200°C por 20 minutos. 
  6. Polvilhe açúcar sobre o papel-manteiga e desenforme a massa ainda quente por cima. 
  7. Para o recheio, misture os dois ingredientes, formando uma ganache. 
  8. Recheie o rocambole com uma parte dessa ganache. Enrole o rocambole e leve para gelar. 
  9. Antes de servir, cubra o rocambole com a ganache.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados