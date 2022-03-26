Rocambole de queijo e tomate é uma boa pedida para o lanche

Pensando em uma receita simples, diferente e beeeem gostosa para servir no lanche? O rocambole salgado é uma ótima opção, e a versão que mostramos abaixo é recheada apenas com tomate e queijo. O segredo é caprichar no tempero para garantir elogios à mesa. Então, bora colocar a mão na massa?
ROCAMBOLE DE QUEIJO E TOMATE
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 55 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Massa:
- Meia xícara (chá) de óleo (100ml)
- 3 ovos (150g)
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo (110g)
- 1 xícara (chá) de leite (200ml)
- 1 colher (sopa) de fermento em pó (10g)
- Meia colher (chá) de sal (2,5g)
- Recheio:
- 1 colher (sopa) de óleo (15ml)
- 2 dentes de alho picados (10g)
- 4 tomates pequenos, sem sementes, picados (520g)
- 1 colher (chá) de sal (5g)
- 150g de muçarela fatiada
- 1 gema batida (20g)
- 3 colheres (sopa) de queijo tipo parmesão ralado (25g)
MODO DE PREPARO:
- Massa: no copo do liquidificador, coloque o óleo, os ovos, a farinha de trigo, o leite, o fermento e o sal, e bata até formar uma mistura homogênea.
- Disponha essa mistura em uma assadeira retangular grande (27x40 cm), forrada com papel-manteiga untado, e leve ao forno médio (180º C), preaquecido, por 20 minutos.
- Retire do forno, desenforme ainda quente sobre um pano de prato úmido e enrole. Reserve.
- Recheio: em uma panela média, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer.
- Junte o alho e refogue por 1 minuto ou até que doure ligeiramente.
- Acrescente os tomates e o sal, mexa e retire do fogo.
- Desenrole a massa, espalhe o refogado e cubra com as fatias de muçarela.
- Enrole novamente, coloque sobre uma assadeira untada, pincele com a gema e polvilhe com o queijo ralado.
- Leve ao forno a 200°C por 10 minutos ou até que a superfície doure ligeiramente.
- Retire do forno e sirva em seguida.
DICA: para que a massa do rocambole fique bem uniforme, unte a assadeira antes de colocar o papel-manteiga também untado.
Fonte: Comitê Umami. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.