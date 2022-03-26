Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dica certeira

Rocambole de queijo e tomate é uma boa pedida para o lanche

Simples e saborosa, a receita rende oito porções e pode garantir elogios à mesa. Para isso, o segredo é caprichar no tempero
Evelize Calmon

Publicado em 26 de Março de 2022 às 02:00

Pensando em uma receita simples, diferente e beeeem gostosa para servir no lanche? O rocambole salgado é uma ótima opção, e a versão que mostramos abaixo é recheada apenas com tomate e queijo. O segredo é caprichar no tempero para garantir elogios à mesa. Então, bora colocar a mão na massa? 

ROCAMBOLE DE QUEIJO E TOMATE

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 55 minutos 
Nível: fácil
Rocambole de queijo e tomate é gratinado com parmesão Crédito: Comitê Umami/Divulgação
INGREDIENTES:
  • Massa:
  • Meia xícara (chá) de óleo (100ml)
  • 3 ovos (150g)
  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo (110g)
  • 1 xícara (chá) de leite (200ml)
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó (10g)
  • Meia colher (chá) de sal (2,5g)
  • Recheio:
  • 1 colher (sopa) de óleo (15ml)
  • 2 dentes de alho picados (10g)
  • 4 tomates pequenos, sem sementes, picados (520g)
  • 1 colher (chá) de sal (5g)
  • 150g de muçarela fatiada
  • 1 gema batida (20g)
  • 3 colheres (sopa) de queijo tipo parmesão ralado (25g)
MODO DE PREPARO:
  1. Massa: no copo do liquidificador, coloque o óleo, os ovos, a farinha de trigo, o leite, o fermento e o sal, e bata até formar uma mistura homogênea.
  2. Disponha essa mistura em uma assadeira retangular grande (27x40 cm), forrada com papel-manteiga untado, e leve ao forno médio (180º C), preaquecido, por 20 minutos.
  3. Retire do forno, desenforme ainda quente sobre um pano de prato úmido e enrole. Reserve.
  4. Recheio: em uma panela média, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. 
  5. Junte o alho e refogue por 1 minuto ou até que doure ligeiramente. 
  6. Acrescente os tomates e o sal, mexa e retire do fogo.
  7. Desenrole a massa, espalhe o refogado e cubra com as fatias de muçarela.
  8. Enrole novamente, coloque sobre uma assadeira untada, pincele com a gema e polvilhe com o queijo ralado.
  9. Leve ao forno a 200°C por 10 minutos ou até que a superfície doure ligeiramente. 
  10. Retire do forno e sirva em seguida.
DICA: para que a massa do rocambole fique bem uniforme, unte a assadeira antes de colocar o papel-manteiga também untado.
Fonte: Comitê Umami. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados