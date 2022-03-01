Receita suíça: aprenda a fazer batata rosti com bacon e parmesão

Uma das muitas receitas deliciosas com batata tem bombado nas redes sociais recentemente: é a batata rosti, um prato feito a partir de batatas raladas, douradinhas na frigideira.
Conta-se que a rosti foi criada por fazendeiros da parte alemã da Suíça (onde se falava prioritariamente alemão), como comida de café da manhã. No Brasil, não temos o hábito de consumir batatas logo cedo, mas essa é perfeita para servir no almoço ou no jantar.
BATATA ROSTI COM BACON E PARMESÃO
INGREDIENTES (4 porções):
- 4 batatas médias
- 100g de queijo parmesão ralado
- Meia cebola branca
- 50g de bacon
- 3 colheres (sopa) de cream cheese
- Azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
- Cozinhe as batatas com casca sem deixar amolecer (8 minutos de água fervendo bastam).
- Deixe esfriar, descasque e leve as batatas ao congelador por pelo menos uma hora.
- Pique bem a cebola.
- Rale as batatas em um ralador grosso, misture delicadamente com a cebola e reserve.
- Corte o bacon em pequenas fatias bem finas.
- Em uma frigideira, em fogo baixo, frite o bacon no azeite e reserve, deixando a gordura na frigideira.
- Coloque nessa frigideira metade da batata ralada, fazendo um círculo de no máximo 20 centímetros de diâmetro.
- Tempere com pimenta-do-reino e sal a gosto.
- Coloque o bacon reservado, o cream cheese e o parmesão (reserve uma colher de sopa do parmesão) sobre a batata, deixando uma borda de mais ou menos dois centímetros sem recheio.
- Cubra com o restante da batata e tempere a parte de cima novamente com pimenta-do-reino e sal.
- Sempre em fogo baixo, tampe a frigideira e, depois de cinco minutos, vire com cuidado (se necessário use uma segunda frigideira).
- Jogue o queijo ralado reservado sobre a batata depois de virado.
- Tampe a frigideira.
- Depois de cinco minutos, desligue o fogo, jogue a salsinha picada por cima e sirva.
Fonte: Mococa. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.