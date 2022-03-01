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Receita suíça: aprenda a fazer batata rosti com bacon e parmesão

Feita na frigideira, a iguaria de superfície dourada e crocante foi criada por fazendeiros que a consumiam no café da manhã
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Março de 2022 às 02:00

Uma das muitas receitas deliciosas com batata tem bombado nas redes sociais recentemente: é a batata rosti, um prato feito a partir de batatas raladas, douradinhas na frigideira. 
Conta-se que a rosti foi criada por fazendeiros da parte alemã da Suíça (onde se falava prioritariamente alemão), como comida de café da manhã. No Brasil, não temos o hábito de consumir batatas logo cedo, mas essa é perfeita para servir no almoço ou no jantar. 

BATATA ROSTI COM BACON E PARMESÃO

Batata rosti com bacon e parmesão
Batata rosti é um ótimo acompanhamento para embutidos Crédito: Mococa/Divulgação
INGREDIENTES (4 porções): 
  • 4 batatas médias
  • 100g de queijo parmesão ralado 
  • Meia cebola branca
  • 50g de bacon
  • 3 colheres (sopa) de cream cheese
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO: 
  1. Cozinhe as batatas com casca sem deixar amolecer (8 minutos de água fervendo bastam).
  2. Deixe esfriar, descasque e leve as batatas ao congelador por pelo menos uma hora.
  3. Pique bem a cebola.
  4. Rale as batatas em um ralador grosso, misture delicadamente com a cebola e reserve.
  5. Corte o bacon em pequenas fatias bem finas.
  6. Em uma frigideira, em fogo baixo, frite o bacon no azeite e reserve, deixando a gordura na frigideira.
  7. Coloque nessa frigideira metade da batata ralada, fazendo um círculo de no máximo 20 centímetros de diâmetro.
  8. Tempere com pimenta-do-reino e sal a gosto.
  9. Coloque o bacon reservado, o cream cheese e o parmesão (reserve uma colher de sopa do parmesão) sobre a batata, deixando uma borda de mais ou menos dois centímetros sem recheio.
  10. Cubra com o restante da batata e tempere a parte de cima novamente com pimenta-do-reino e sal.
  11. Sempre em fogo baixo, tampe a frigideira e, depois de cinco minutos, vire com cuidado (se necessário use uma segunda frigideira).
  12. Jogue o queijo ralado reservado sobre a batata depois de virado.
  13. Tampe a frigideira.
  14. Depois de cinco minutos, desligue o fogo, jogue a salsinha picada por cima e sirva.
Fonte: Mococa. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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