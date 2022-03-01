Receita suíça: aprenda a fazer batata rosti com bacon e parmesão

Cozinhe as batatas com casca sem deixar amolecer (8 minutos de água fervendo bastam).

Deixe esfriar, descasque e leve as batatas ao congelador por pelo menos uma hora.



Pique bem a cebola.



Rale as batatas em um ralador grosso, misture delicadamente com a cebola e reserve.



Corte o bacon em pequenas fatias bem finas.



Em uma frigideira, em fogo baixo, frite o bacon no azeite e reserve, deixando a gordura na frigideira.



Coloque nessa frigideira metade da batata ralada, fazendo um círculo de no máximo 20 centímetros de diâmetro.



Tempere com pimenta-do-reino e sal a gosto.



Coloque o bacon reservado, o cream cheese e o parmesão (reserve uma colher de sopa do parmesão) sobre a batata, deixando uma borda de mais ou menos dois centímetros sem recheio.



Cubra com o restante da batata e tempere a parte de cima novamente com pimenta-do-reino e sal.



Sempre em fogo baixo, tampe a frigideira e, depois de cinco minutos, vire com cuidado (se necessário use uma segunda frigideira).



Jogue o queijo ralado reservado sobre a batata depois de virado.



Tampe a frigideira.