Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Que delícia!

Veja como fazer waffles para servir no café, lanche ou brunch

O preparo da tradicional massa belga quadriculada é simples e combina com geleia de frutas, requeijão cremoso e até sorvete
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Março de 2022 às 18:58

De origem belga, o waffle (lê-se "uáfol") é uma massinha doce perfeita para acompanhar geleias e sorvete. Feita com farinha de trigo, açúcar, manteiga, ovos e leite, ela é moldada com texturas quadriculares e dá um charme extra a refeições como café da manhã, brunch, lanche e piquenique.
Há diferentes variedades de waffle, baseadas em diferentes receitas e também nas diferentes máquinas e formas empregadas para prepará-la. Em geral, é uma iguaria consumida fresca, logo depois de ser feita. 
Sua receita, simples e rápida, leva cerca de 15 minutos para ficar pronta. O ideal é que a massa seja aquecida em um aparelho próprio, mas também é possível criar o waffle em uma frigideira. 
Waffles
O waffle é um alimento de origem belga Crédito: Häagen-Dazs/Divulgação

COMO PREPARAR WAFFLE

INGREDIENTES:
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 
  • Meia xícara (chá) de açúcar 
  • 3 ovos
  • 1 xícara (chá) de leite
  • Meia xícara (chá) de manteiga
  • Sal a gosto
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • 1 colher (sopa) de essência de baunilha
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar e depois adicione o fermento, o leite e a manteiga derretida. Misture. 
  2. Em seguida, coloque a baunilha e adicione a farinha de trigo gradualmente, mexendo bem até virar uma mistura homogênea. 
  3. O próximo passo é colocar uma concha com a mistura sobre o molde do waffle no aparelho já aquecido. 
  4. Use uma espátula para facilitar na cobertura dos quadradinhos do molde. 
  5. Retire a massa quando ela estiver dourada e tostada.
Fonte: Häagen-Dazs. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas
Waffle com sorvete
Sorvetes, geleias e queijos cremosos combinam com waffles Crédito: Häagen-Dazs/Divulgação

Veja Também

Confira 5 dicas de tortas que vale a pena provar no ES

Como fazer torta de queijo basca, sobremesa que virou tendência

Vai um cappuccino gelado aí? Saiba como preparar em casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados