Veja como fazer waffles para servir no café, lanche ou brunch

De origem belga, o waffle (lê-se "uáfol") é uma massinha doce perfeita para acompanhar geleias e sorvete. Feita com farinha de trigo, açúcar, manteiga, ovos e leite, ela é moldada com texturas quadriculares e dá um charme extra a refeições como café da manhã, brunch, lanche e piquenique.
Há diferentes variedades de waffle, baseadas em diferentes receitas e também nas diferentes máquinas e formas empregadas para prepará-la. Em geral, é uma iguaria consumida fresca, logo depois de ser feita.
Sua receita, simples e rápida, leva cerca de 15 minutos para ficar pronta. O ideal é que a massa seja aquecida em um aparelho próprio, mas também é possível criar o waffle em uma frigideira.
COMO PREPARAR WAFFLE
INGREDIENTES:
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- Meia xícara (chá) de açúcar
- 3 ovos
- 1 xícara (chá) de leite
- Meia xícara (chá) de manteiga
- Sal a gosto
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 1 colher (sopa) de essência de baunilha
MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar e depois adicione o fermento, o leite e a manteiga derretida. Misture.
- Em seguida, coloque a baunilha e adicione a farinha de trigo gradualmente, mexendo bem até virar uma mistura homogênea.
- O próximo passo é colocar uma concha com a mistura sobre o molde do waffle no aparelho já aquecido.
- Use uma espátula para facilitar na cobertura dos quadradinhos do molde.
- Retire a massa quando ela estiver dourada e tostada.
Fonte: Häagen-Dazs. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.