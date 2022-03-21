Veja como fazer waffles para servir no café, lanche ou brunch

De origem belga, o waffle (lê-se "uáfol") é uma massinha doce perfeita para acompanhar geleias e sorvete. Feita com farinha de trigo, açúcar, manteiga, ovos e leite, ela é moldada com texturas quadriculares e dá um charme extra a refeições como café da manhã, brunch, lanche e piquenique.

Há diferentes variedades de waffle, baseadas em diferentes receitas e também nas diferentes máquinas e formas empregadas para prepará-la. Em geral, é uma iguaria consumida fresca, logo depois de ser feita.

Sua receita, simples e rápida, leva cerca de 15 minutos para ficar pronta. O ideal é que a massa seja aquecida em um aparelho próprio, mas também é possível criar o waffle em uma frigideira.

O waffle é um alimento de origem belga Crédito: Häagen-Dazs/Divulgação

COMO PREPARAR WAFFLE

INGREDIENTES:

2 xícaras (chá) de farinha de trigo



Meia xícara (chá) de açúcar



3 ovos

1 xícara (chá) de leite



Meia xícara (chá) de manteiga



Sal a gosto

1 colher (sopa) de fermento em pó



1 colher (sopa) de essência de baunilha



MODO DE PREPARO:

Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar e depois adicione o fermento, o leite e a manteiga derretida. Misture. Em seguida, coloque a baunilha e adicione a farinha de trigo gradualmente, mexendo bem até virar uma mistura homogênea. O próximo passo é colocar uma concha com a mistura sobre o molde do waffle no aparelho já aquecido. Use uma espátula para facilitar na cobertura dos quadradinhos do molde. Retire a massa quando ela estiver dourada e tostada.

Fonte: Häagen-Dazs. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.