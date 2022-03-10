Refrescante

Vai um cappuccino gelado aí? Saiba como preparar em casa

A famosa bebida com café é uma invenção italiana feita com expresso, mas você pode usar o que tiver disponível e finalizar com creme de leite
Evelize Calmon

Publicado em 10 de Março de 2022 às 02:00

O cappuccino é uma das bebidas mais famosas inventadas na Itália, e no Brasil já faz parte do cotidiano de muitos coffee-lovers. A seguir, vamos ensinar a fazer uma versão caseira em que você não precisa necessariamente usar o expresso da receita original. Mas se tiver uma maquininha para isso, capriche! 

CAPPUCCINO GELADO

INGREDIENTES:
  • 1 ½ xícara (chá) de leite gelado
  • ¼ de xícara (chá) de café pronto gelado
  • 1 colher (sopa) de cacau em pó
  • 1 colher (sobremesa) de açúcar
  • 2 pedras de gelo
  • 2 colheres (sopa) de creme de leite
  • Canela em pó a gosto
Cappuccino gelado
Finalize a bebida com creme de leite e canela em pó Crédito: Piracanjuba/Divulgação
MODO DE PREPARO:
  1. No liquidificador, bata o leite, o café, o cacau, o açúcar e o gelo.
  2. Distribua o conteúdo do liquidificador em dois copos e finalize colocando uma colher de creme de leite em cada copo.
  3. Salpique a canela e sirva.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

