Vai um cappuccino gelado aí? Saiba como preparar em casa

O cappuccino é uma das bebidas mais famosas inventadas na Itália, e no Brasil já faz parte do cotidiano de muitos coffee-lovers. A seguir, vamos ensinar a fazer uma versão caseira em que você não precisa necessariamente usar o expresso da receita original. Mas se tiver uma maquininha para isso, capriche!
CAPPUCCINO GELADO
INGREDIENTES:
- 1 ½ xícara (chá) de leite gelado
- ¼ de xícara (chá) de café pronto gelado
- 1 colher (sopa) de cacau em pó
- 1 colher (sobremesa) de açúcar
- 2 pedras de gelo
- 2 colheres (sopa) de creme de leite
- Canela em pó a gosto
MODO DE PREPARO:
- No liquidificador, bata o leite, o café, o cacau, o açúcar e o gelo.
- Distribua o conteúdo do liquidificador em dois copos e finalize colocando uma colher de creme de leite em cada copo.
- Salpique a canela e sirva.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.