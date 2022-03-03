Smoothie de piña colada: conheça versão não alcoólica do drinque

A piña colada é um dos coquetéis mais famosos do mundo. De origem porto-riquenha, mistura rum, leite de coco e suco de abacaxi. Para fazer em casa uma versão não-alcoólica e bem cremosa da bebida, ideal para se refrescar no dia a dia, separamos uma dica "vapt-vupt", com adição de banana. Veja abaixo como é simples.
SMOOTHIE DE PIÑA COLADA
INGREDIENTES:
- 2 fatias grossas de abacaxi descascado
- 1 copo de leite integral
- ½ copo de leite de coco
- 1 banana
- 2 colheres (sopa) de mel
MODO DE PREPARO:
- Corte o abacaxi em pedaços pequenos e misture com os demais ingredientes. Bata no liquidificador e sirva o smoothie em seguida, bem gelado.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.