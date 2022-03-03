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Smoothie de piña colada: conheça versão não alcoólica do drinque

O famoso coquetel porto-riquenho à base de rum, coco e abacaxi é a inspiração para essa bebida cremosa, nutritiva e refrescante
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Março de 2022 às 02:00

A piña colada é um dos coquetéis mais famosos do mundo. De origem porto-riquenha, mistura rum, leite de coco e suco de abacaxi. Para fazer em casa uma versão não-alcoólica e bem cremosa da bebida, ideal para se refrescar no dia a dia, separamos uma dica "vapt-vupt", com adição de banana. Veja abaixo como é simples. 

SMOOTHIE DE PIÑA COLADA

Smoothie de piña colada
Smoothie de piña colada é cremoso e refrescante Crédito: Piracanjuba/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 2 fatias grossas de abacaxi descascado
  • 1 copo de leite integral
  • ½ copo de leite de coco
  • 1 banana
  • 2 colheres (sopa) de mel
MODO DE PREPARO:
  • Corte o abacaxi em pedaços pequenos e misture com os demais ingredientes. Bata no liquidificador e sirva o smoothie em seguida, bem gelado. 
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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