Smoothie de piña colada: conheça versão não alcoólica do drinque

A piña colada é um dos coquetéis mais famosos do mundo. De origem porto-riquenha, mistura rum, leite de coco e suco de abacaxi. Para fazer em casa uma versão não-alcoólica e bem cremosa da bebida, ideal para se refrescar no dia a dia, separamos uma dica "vapt-vupt", com adição de banana. Veja abaixo como é simples.