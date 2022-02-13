Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Memória afetiva

Veja como fazer bolo gelado de coco com leite condensado

Se você foi criança nos anos 80 e 90 deve se lembrar do doce, que era bem disputado nos aniversários. Hoje ele é tendência gastronômica
Evelize Calmon

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 02:00

Quem foi criança nas décadas de 1980 e 1990 não esquece de um clássico dos aniversário infantis, o bolo gelado de coco com leite condensado. Embrulhado em papel-alumínio, fofinho e molhadinho, o doce era disputadíssimo pelos convidados.
Hoje em dia, com o revival das receitas afetivas, que resgatam memórias (em especial as de infância), o bolo toalha felpuda, como também é conhecido, virou tendência gastronômica. Quer preparar em casa? Selecionamos uma receita imperdível. 

BOLO GELADO DE COCO COM LEITE CONDENSADO (TOALHA FELPUDA) 

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 40 minutos + 6h de geladeira
Nível: fácil
Bolo de coco com leite condensado (toalha felpuda)
Bolo de coco com leite condensado: fofo e molhadinho Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia
INGREDIENTES: 
  • Massa: 
  • 1 pacote de mistura para bolo sabor coco
  • Meia xícara (chá) de coco ralado
  • Calda:
  • 1 garrafinha de leite de coco (200ml)
  • 1 xícara (chá) de leite
  • 1 lata de leite condensado
  • Cobertura:
  • 1 xícara (chá) de coco ralado
MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 180ºC. Prepare a massa do bolo conforme as instruções da embalagem e no final misture o coco ralado. Asse conforme as instruções descritas no pacote.
  2. Em uma panela média e no fogo baixo, junte todos os ingredientes da calda e mexa até ferver. Apague o fogo e reserve.
  3. Com o bolo ainda quente, faça furos com um garfo e despeje a calda ainda morna por cima de todo o bolo, deixando-o bem molhadinho.
  4. Polvilhe o coco ralado sobre o bolo e cubra com papel-alumínio. 
  5. Leve à geladeira e deixe refrigerar por no mínimo seis horas.
  6. Corte em fatias e sirva.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados