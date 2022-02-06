Cheesecake de doce de leite e alfajor une sabores argentinos

A receita de hoje é uma sobremesa que reúne dois ícones da confeitaria argentina: doce de leite (o dos hermanos é considerado um dos melhores do mundo) e alfajor - guloseima semelhante a um biscoito, feita de camadas intercaladas de massa e recheio e banhada em cobertura. Ficou curioso? Confira a seguir.
CHEESECAKE DE DOCE DE LEITE COM ALFAJOR
INGREDIENTES:
- Massa:
- 10 unidades de biscoito de leite
- 1 alfajor
- 1 colher (sopa) de manteiga derretida
- 1 colher (sopa) de cacau em pó 100%
- Recheio:
- 240g de cream cheese em temperatura ambiente
- 1 colher (chá) de extrato de baunilha
- 2 colheres (sopa) de doce de leite cremoso
- 1 envelope de gelatina sem sabor
- Cobertura:
- 50g de creme de leite
- 4 colheres (sopa) de doce de leite cremoso
- 1 alfajor
MODO DE PREPARO:
- Massa: triture os biscoitos e o alfajor até virar uma farofa fina. Misture com a manteiga e o cacau em pó até ficar homogêneo.
- Transfira a massa para uma forma de fundo removível de 15 cm e forre todo o fundo, apertando bem para ficar uniforme e compacto. Refrigere.
- Recheio: bata o cream cheese com o doce de leite, a baunilha e a gelatina (hidratada) por cerca de três minutos, até ficar homogêneo.
- Transfira o creme para a forma, alisando a superfície para ficar bem reta, e leve à geladeira por pelo menos duas horas (ou até endurecer).
- Cobertura: bata o creme de leite com o doce de leite e coloque sobre a sobremesa.
- Pique um alfajor e espalhe sobre a borda.
- Por cima, decore com doce de leite.
- Leve à geladeira por mais duas horas e sirva a sobremesa gelada.
Fonte: Havanna.