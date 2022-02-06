Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sobremesa

Cheesecake de doce de leite e alfajor une sabores argentinos

A receita inspirada na culinária dos hermanos é uma verdadeira tentação e tem tudo para agradar em cheio no almoço de família
Evelize Calmon

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 02:00

A receita de hoje é uma sobremesa que reúne dois ícones da confeitaria argentina: doce de leite (o dos hermanos é considerado um dos melhores do mundo) e alfajor - guloseima semelhante a um biscoito, feita de camadas intercaladas de massa e recheio e banhada em cobertura.  Ficou curioso? Confira a seguir. 

CHEESECAKE DE DOCE DE LEITE COM ALFAJOR

Cheesecake de doce de leite com alfajor
A cheesecake contém alfajor na base e na decoração   Crédito: Havanna/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • Massa:
  • 10 unidades de biscoito de leite
  • 1 alfajor 
  • 1 colher (sopa) de manteiga derretida
  • 1 colher (sopa) de cacau em pó 100%
  • Recheio:
  • 240g de cream cheese em temperatura ambiente
  • 1 colher (chá) de extrato de baunilha
  • 2 colheres (sopa) de doce de leite cremoso
  • 1 envelope de gelatina sem sabor
  • Cobertura:
  • 50g de creme de leite
  • 4 colheres (sopa) de doce de leite cremoso
  • 1 alfajor 
MODO DE PREPARO:
  1. Massa: triture os biscoitos e o alfajor até virar uma farofa fina. Misture com a manteiga e o cacau em pó até ficar homogêneo.
  2. Transfira a massa para uma forma de fundo removível de 15 cm e forre todo o fundo, apertando bem para ficar uniforme e compacto. Refrigere.
  3. Recheio: bata o cream cheese com o doce de leite, a baunilha e a gelatina (hidratada) por cerca de três minutos, até ficar homogêneo.
  4. Transfira o creme para a forma, alisando a superfície para ficar bem reta, e leve à geladeira por pelo menos duas horas (ou até endurecer).
  5. Cobertura: bata o creme de leite com o doce de leite e coloque sobre a sobremesa.
  6. Pique um alfajor e espalhe sobre a borda.
  7. Por cima, decore com doce de leite.
  8. Leve à geladeira por mais duas horas e sirva a sobremesa gelada.
Fonte: Havanna. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados