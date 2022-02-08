Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Banana + doce de leite

7 lugares para comer banoffee e outras versões da torta

Da receita que virou febre na internet às releituras que bombam nas docerias capixabas, não faltam delícias na lista de HZ
Evelize Calmon

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 19:18

Banana, doce de leite e chantili são ingredientes de uma receita simples e deliciosa que de uns tempos para cá virou febre e ganha adeptos tanto em cafés e docerias como na cozinha de casa: a torta banoffee (banana + toffee).

O QUE É BANOFFEE?

A banoffee é uma torta criada na Inglaterra nos anos 1970 pelo chef Ian Dowding. A versão original é feita com massa sablée (suave, arenosa, feita com farinha e quantidades iguais de manteiga e açúcar), doce de leite caseiro (feito com leite condensado cozido), fatias de bananas cortadas de forma longitudinal e chantili com café. No Brasil, ela ganhou inúmeras versões, e a mais comum tem na base farofa de biscoito misturada com manteiga. 

7 LUGARES PARA COMER BANOFFEE NO ES

RELEITURA CHARMOSA

A banoffee vem turbinada na Brazuca Casa de Doces, na Praia do Canto. Chamada de Churrosnoffee, ela tem base amanteigada de biscoito, brigadeiro branco, banana nanica embebida em limão, chantili de doce de leite com canela e, para finalizar, minichurros crocantes. Rua Chapot Presvot, 425, Vitória. (27) 99913-8228. FOTO: Brazuca/Instagram
Clássico do menu da Colher de Pau, a banoffee ganhou na casa uma versão sanduíche. O Croissant Banoffee, de fermentação natural, é recheado com doce de leite, banana in natura fatiada e chantili. Rua Ibitirama, 253, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 98189-0666. FOTO: Colher de Pau/Divulgação   
Base de biscoito amanteigado sob camadas de creme branco trufado, doce de leite e chantili polvilhado com canela. Assim é a banoffee da doceria Cake Pote, e sua fatia está entre as queridinhas da casa. Rua Ronaldo Scampini, 545, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99931-7905. FOTO: Silvia Melo 
No cardápio da Briella Cakes, que trabalha com delivery e encomendas, a banoffee é composta de biscoito amanteigado, creme de chocolate branco, banana in natura, doce de leite cremoso, chantininho e canela. Cocal, Vila Velha. (27) 99898-8803. FOTO: Briella Cakes/Divulgação
A banoffee entrou no cardápio da Brownie na Estrada para fazer companhia ao carro-chefe. A história da doceria é curiosa, e começou em 2017, quando o casal Rhenan Nepomuceno e Natália Castro (que é confeiteira) veio de Fortaleza/CE para Vitória em uma viagem de carro que durou 60 dias. Durante o percurso, produziam e vendiam brownies, e anos depois abriram uma loja, em Jardim Camburi. Lá, a banoffee é feita com biscoito, doce de leite caseiro, banana prata, chantininho e cacau em pó. Rua Júlia Lacourt Penna, 745, Vitória. (27) 99973-4843. FOTO: Brownie na Estrada/Divulgação
Além da torta tradicional, a confeiteira Mirella Merçon, da Mi Doce Vida, prepara uma versão individual bastante elogiada. É a Banoffee no Pote, disponível para delivery via app (Americanas Delivery) e feita com farofa de biscoito maltado, brigadeiro branco, caramelo salgado, banana e chantili com canela. (27) 99912-7580. FOTO: Mirella Merçon
Em Jardim Camburi, a Casa Stein prepara uma releitura de banoffee com cookie de aveia na base e camadas de doce de leite, banana e chantili polvilhado com cacau. A torta inteira, com 20 centímetros de diâmetro (12 fatias, em média) deve ser encomendada com antecedência. Rua Orlando Caliman, 779, Vitória. (27) 99835-9192. FOTO: Casa Stein/Divulgação   

Veja Também

Banoffee: aprenda a fazer a torta queridinha do momento

Hamburgueria famosa do ES abre primeira franquia em Guarapari

Cheesecake de doce de leite e alfajor une sabores argentinos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios
Minha Casa, Minha Vida: 5 mil imóveis à venda no ES se enquadram nas novas regras
Imagem de destaque
Idoso é atropelado e fica imprensado entre parede e carro em Sooretama
Vitória - ES - Posto de combustíveis vende o litro de gasolina por R$ 3,64 no Centro da capital
Governo Lula decide reduzir tributos sobre gasolina para combater efeitos da guerra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados