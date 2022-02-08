7 lugares para comer banoffee e outras versões da torta

Banana, doce de leite e chantili são ingredientes de uma receita simples e deliciosa que de uns tempos para cá virou febre e ganha adeptos tanto em cafés e docerias como na cozinha de casa: a torta banoffee (banana + toffee).
O QUE É BANOFFEE?
A banoffee é uma torta criada na Inglaterra nos anos 1970 pelo chef Ian Dowding. A versão original é feita com massa sablée (suave, arenosa, feita com farinha e quantidades iguais de manteiga e açúcar), doce de leite caseiro (feito com leite condensado cozido), fatias de bananas cortadas de forma longitudinal e chantili com café. No Brasil, ela ganhou inúmeras versões, e a mais comum tem na base farofa de biscoito misturada com manteiga.
7 LUGARES PARA COMER BANOFFEE NO ES
RELEITURA CHARMOSA
A banoffee vem turbinada na Brazuca Casa de Doces, na Praia do Canto. Chamada de Churrosnoffee, ela tem base amanteigada de biscoito, brigadeiro branco, banana nanica embebida em limão, chantili de doce de leite com canela e, para finalizar, minichurros crocantes. Rua Chapot Presvot, 425, Vitória. (27) 99913-8228. FOTO: Brazuca/Instagram
Clássico do menu da Colher de Pau, a banoffee ganhou na casa uma versão sanduíche. O Croissant Banoffee, de fermentação natural, é recheado com doce de leite, banana in natura fatiada e chantili. Rua Ibitirama, 253, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 98189-0666. FOTO: Colher de Pau/Divulgação
Base de biscoito amanteigado sob camadas de creme branco trufado, doce de leite e chantili polvilhado com canela. Assim é a banoffee da doceria Cake Pote, e sua fatia está entre as queridinhas da casa. Rua Ronaldo Scampini, 545, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99931-7905. FOTO: Silvia Melo
No cardápio da Briella Cakes, que trabalha com delivery e encomendas, a banoffee é composta de biscoito amanteigado, creme de chocolate branco, banana in natura, doce de leite cremoso, chantininho e canela. Cocal, Vila Velha. (27) 99898-8803. FOTO: Briella Cakes/Divulgação
A banoffee entrou no cardápio da Brownie na Estrada para fazer companhia ao carro-chefe. A história da doceria é curiosa, e começou em 2017, quando o casal Rhenan Nepomuceno e Natália Castro (que é confeiteira) veio de Fortaleza/CE para Vitória em uma viagem de carro que durou 60 dias. Durante o percurso, produziam e vendiam brownies, e anos depois abriram uma loja, em Jardim Camburi. Lá, a banoffee é feita com biscoito, doce de leite caseiro, banana prata, chantininho e cacau em pó. Rua Júlia Lacourt Penna, 745, Vitória. (27) 99973-4843. FOTO: Brownie na Estrada/Divulgação
Além da torta tradicional, a confeiteira Mirella Merçon, da Mi Doce Vida, prepara uma versão individual bastante elogiada. É a Banoffee no Pote, disponível para delivery via app (Americanas Delivery) e feita com farofa de biscoito maltado, brigadeiro branco, caramelo salgado, banana e chantili com canela. (27) 99912-7580. FOTO: Mirella Merçon
Em Jardim Camburi, a Casa Stein prepara uma releitura de banoffee com cookie de aveia na base e camadas de doce de leite, banana e chantili polvilhado com cacau. A torta inteira, com 20 centímetros de diâmetro (12 fatias, em média) deve ser encomendada com antecedência. Rua Orlando Caliman, 779, Vitória. (27) 99835-9192. FOTO: Casa Stein/Divulgação