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Pitadas

Hamburgueria famosa do ES abre primeira franquia em Guarapari

Saiba onde fica a nova unidade da Ricks Burger, conheça as conservas orgânicas da Unidunitê e confira os novos cafés da Havanna
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 17:37

A expectativa era alta entre os fãs de hambúrguer em Guarapari, mas a loja da Ricks Burger na cidade já tem data para abrir: 7 de fevereiro, próxima segunda-feira. O endereço é a Praia do Morro, e a inauguração será às 17h com música, degustação, prêmios, brindes para os 100 primeiros clientes e atrações para a criançada.
Os empresários Flávia e Kleber Carvalho são os responsáveis pela primeira loja franqueada da marca, que em breve chegará a Cachoeiro, Linhares, Serra e Rio de Janeiro.
A unidade de Guarapari fica na Praia do Morro, de frente para o mar, e tem dois andares. O espaço, todo climatizado e com um bar no térreo, vai funcionar todos os dias.  
Hambúrguer da lanchonete Ricks Burger
A hamburgueria surgiu em Vila Velha e ganhou fama pelos sanduíches fartos  Crédito: Tasty Click
O cardápio ganhou novidades recentemente. Além de nuggets, sucos e shakes (Ninho com Nutella, Doce de Leite Crocante e Frutas Vermelhas Crunch), foram lançados sandubas mais em conta (de R$ 14 a R$ 20) e alguns inéditos, como o Mega Brazilian (hambúrgueres de carne e de linguiça, queijo, ovo, bacon, couve, banana frita, molho caipira, cebola e maionese de pão de alho).      

HERANÇA GASTRONÔMICA

Filho de peixe, peixinho é? O empreendedor João Paulo Tommasi Corrêa, filho do chef Gustavo Corrêa, herdou do pai o gosto pela boa mesa e lançou recentemente sua marca de molhos e conservas naturais, a Unidunitê. Atualmente, João oferece dois produtos: a conserva de tomate cereja com alho e cúrcuma e o pesto de manjericão com parmesão e castanha-do-Pará.
Conserva de tomate produzida por João Paulo Tommasi Corrêa para a marca Unidunitê
A conserva de tomate fica ótima com espaguete de pupunha Crédito: Unidunitê/Divulgação
Ambos são feitos semanalmente com ingredientes orgânicos e fresquinhos, de forma artesanal. Cada pote contém 200g e sai por R$ 33. Os pedidos podem ser feitos pelo Whatsapp (27) 99857-9791, com retirada na Mata da Praia ou  entrega aos sábados pela manhã em Vitória e Vila Velha. Mais informações no Instagram @uniduniteorganicos. 

NOVIDADE FRESQUINHA

A rede argentina de cafeterias Havanna, com unidade no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, lançou duas bebidas geladas neste verão: o Alfajor Au Café, feito com café expresso, sorvete, doce de leite com alfajor de merengue e chantili, e o Havanna Shake, à base de leite, expresso, doce de leite e cappuccino.
Havanna Shake, bebida do cardápio de verão da cafeteria Havanna
Havanna Shake: bebida refrescante para o verão Crédito: Havanna/Divulgação
Disponíveis em dois tamanhos, 200ml e 380ml, as novidades custam a partir de R$ 13,90 e ficam no cardápio até 15 de fevereiro. O lançamento vem acompanhado de uma promoção: na compra de uma das bebidas, o consumidor ganha 50% de desconto na segunda. Clique aqui para conferir outras dicas de cafés gelados na Grande Vitória

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