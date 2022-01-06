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Pitadas

Doceria de Vila Velha abre em novo local e tem mesas ao ar livre

Saiba onde fica agora a Amor com Açúcar, e veja também: evento com chefs no Quinta dos Manacás e lançamento da 40 Sabores
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 18:11

Com mesas ao ar livre e uma vitrine recheada de guloseimas, a doceria Amor com Açúcar acaba de reabrir em Vila Velha, em um novo e único endereço. As três antigas lojas, na Rua Inácio Higino e nos shoppings Praia da Costa e Mestre Álvaro, foram fechadas, e a confeitaria da chef Andrea Valverde mudou-se para o Parque das Castanheiras.
Bolo de brigadeiro e café coado no Chemex da cafeteria Amor com Açúcar, em Vila Velha
Bolo de brigadeiro e café na Chemex estão no cardápio Crédito: Amor com Açúcar/Instagram
O novo espaço é amplo, em uma casa do bairro conhecido pelo clima bucólico, próximo à Praia da Costa A principal novidade é o almoço, com três opções de prato individual (na faixa dos R$ 30) renovadas toda semana. Os bolos red velvet (R$ 16 a fatia) e de abacaxi com coco (R$ 17), assim como a torta banoffee (R$ 17,50), são campeões de venda.
Entre os salgados, o mais famoso é a coxinha sem massa (R$ 10 a unidade). A casa terá novidades em fevereiro: uma nova edição de seu rodízio de doces (quem paga R$ 50 come à vontade) e um brunch de fim de semana. A doceria abre todos os dias, das 11h às 21h, na Rua Rio Branco, 390. Clube A Gazeta: assinantes tem 15% de desconto.  

CHEFS REUNIDOS EM VENDA NOVA

No próximo dia 22/01, o restaurante Quinta dos Manacás, em Venda Nova, realiza o Encontro dos Chefs nas Montanhas, a partir das 13h. O almoço será no formato menu-degustação, com seis etapas e um time de renome na gastronomia capixaba.
Além de Duaine Clements, chef da casa, assinam o cardápio Bia Brunow (Liverpub), Harum Katharian (Aleixo), Juarez Campos (Casa do Chef) e a dupla Bárbara Verzola e Pablo Pavón (Soeta). Valor por pessoa: R$ 290 (bebidas à parte). Reservas e mais informações: (27) 99960-3440. 
Arroz de tomate defumado, linguiça espanhola, crocante de mandioca e aioli, prato da chef Bia Brunow no Encontro dos Chefs nas Montanhas
Arroz de tomate, linguiça espanhola e crocante de mandioca, por Bia Brunow  Crédito: Bia Brunow

CHOCOLATE PURO PARA REFRESCAR

De olho na temporada mais quente do ano, a sorveteria 40 Sabores lançou um novo sabor de sorvete: nibs de cacau. Com duas versões - nibs com base de leite condensado e nibs com base de chocolate, a novidade já chegou às 64 unidades da marca, tanto no Espírito Santo como no Rio de Janeiro. 
“Nibs são crocantes feitos com amêndoas de cacau torrada e açúcar, e têm um sabor único. Traduzindo da forma mais simples possível, é o chocolate em sua forma mais pura e menos processada”, explica o empresário José Ivo Secomandi. 
Sorvete de nibs de cacau com base de chocolate da sorveteria 40 Sabores
Sorvete de nibs com base de chocolate Crédito: 40 sabores/Divulgação

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