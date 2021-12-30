Saiba o que foi destaque na gastronomia capixaba em 2021

Você é capaz de lembrar quais restaurantes abriram e quais fecharam em 2021? E as tendências culinárias que mais bombaram de janeiro para cá? Na despedida deste ano tão marcante para a gastronomia capixaba, que ainda se recupera dos efeitos da pandemia de Covid-19, não faltaram banoffee e tripinha. Mas o famoso "podrão" do Kapo's já deixou saudade.
Quer saber o que mais foi destaque? Veja a seguir na retrospectiva da coluna Pitadas, que traz as principais notícias gastronômicas do Espírito Santo, às quintas-feiras, aqui no HZ.
NOVO PATRIMÔNIO GASTRONÔMICO
Se no final de 2020 a banoffee já era vista como tendência no Brasil, em 2021 a torta, de origem britânica, virou febre. Considerada por alguns críticos o novo petit gateau, tamanho o alcance de sua popularidade, a doçura feita com biscoito, doce de leite, banana e chantili é a queridinha do ano entre os capixabas. Outra onda que se firmou em nossa gastronomia foi a do brunch, que estreou nos cardápios da Kaffa Cafeteria, da Coffeetown Praia do Canto, do Paris 6 e do Mangalô, entre outros. FOTO: Brastemp/Divulgação
Do mediterrâneo Eliah (foto), em Vitória, ao japonês Suzushi, em Vila Velha, 2021 trouxe bons restaurantes à Grande Vitória. Na Praia do Canto, destaque para a chegada da franquia Paris 6. No Centro de Domingos Martins, o Empório 85 Wine Bar abriu apostando em queijos raros, pratos com ouro e um amplo e equipado wine bar. Em processo de renovação, a Curva da Jurema recebeu dois novos cafés: Mangalô e Clericot. Nas areias da Guarderia, o Babado Bar despontou com drinques tipicamente capixabas. FOTO: Pedro Melo
Em 1º de agosto, a lanchonete Kapo's (foto) despediu-se do ponto que ocupava na Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, há 35 anos. Famosa pelos "podrões" e pela maionese caseira, que serviu de inspiração para outras hamburguerias no Estado, a casa era comandada pela família Capovilla. Também fecharam as portas este ano a lanchonete Pastelão do Pacotinho, em Jardim da Penha, e o self-service Deboni's da Praia do Canto. FOTO: Vitor Jubini
Prestes a completar 12 anos, o Soeta alcançou um feito inédito para restaurantes capixabas: em novembro, passou a ocupar a 77ª posição no ranking Latin America's 50 Best Restaurants Pasado y Futuro. Além da casa comandada por Bárbara Verzola, Pablo Pavón e Marly Farah na Praia da Canto, entraram para a lista os renomados D.O.M. (SP), Manu (PR), Maní (SP), Lasai (RJ), Glouton (MG) e A Casa do Porco (SP). FOTO: Soeta/Instagram
Uma famosa iguaria capixaba, criada em Linhares na década de 1960 pela quituteira Anita Paiva, tornou-se patrimônio cultural imaterial do Espírito Santo. A tripinha (tirinhas à base de farinha de trigo e parmesão, fritas) também ganhou uma data em sua homenagem, 18 de janeiro, definido como o Dia Estadual da Tripinha. O reconhecimento veio a partir da Lei 11.382/2021, de autoria do deputado Luiz Durão (PDT), publicada em 9 de setembro. FOTO: Regina Reis/ALES