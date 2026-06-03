Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Editorial
  • STF confirmou o que não pode ser esquecido: liberdade de imprensa é inegociável
Opinião da Gazeta

STF confirmou o que não pode ser esquecido: liberdade de imprensa é inegociável

Informar com correção é um dever da imprensa; do contrário, só resta omissão

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 01:00

Públicado em 

03 jun 2026 às 01:00
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Sede do STF, em Brasília
Sede do STF, em Brasília Valter Campanato / Agência Brasil

Uma informação de interesse público, com impacto na vida das pessoas, deve ser iluminada pelo jornalismo, sem qualquer tipo de interferência das partes envolvidas. O que não pode faltar é o direito ao contraditório. Informar com correção é um dever da imprensa; do contrário, só resta omissão.


O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ao cassar na semana passada a determinação judicial que obrigava a TV Gazeta, A Gazeta e g1 ES a reescreverem e removerem posts e reportagens sobre o indiciamento dos cirurgiões-dentistas Mariana Laranja e Nathan Laranja, consolidou esse amparo legal à missão jornalística. Confirmou aquilo que está cristalizado na Constituição, a liberdade de imprensa não está aberta a negociações. Protegê-la é prezar a democracia.


A defesa da imprensa livre vem carregada de responsabilidades: buscar e se munir de fontes oficiais e diversas e abrir espaço para a defesa dos envolvidos. Uma cartilha seguida à risca  no caso do indiciamento da dentista, que tem mais de 400 mil seguidores nas redes sociais. 


Só essa popularidade já justifica o interesse público, uma vez que pacientes denunciaram deformidades, infecções e sequelas após procedimentos estéticos realizados em sua clínica. Como permitir que tantas pessoas não tenham acesso a uma informação tão relevante sobre a atuação desses profissionais? Não é permitido ao jornalismo se calar. Muito menos ser calado.


O caminho nunca é fácil. O jornalismo profissional por vezes encontra nessa trilha interesses contrários e toda a sorte de pressões para não cumprir o seu papel. Mas, quando está ciente de suas obrigações e comprometido com a precisão dos fatos, encontra a lei ao seu lado. Como aconteceu agora com a decisão do STF.

LEIA MAIS EDITORIAIS

EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia

Canetas emagrecedoras e o crime: reação policial está chegando na hora

Um dia sem imposto: mais que uma economia momentânea, uma experiência pedagógica

Engavetamento em Cariacica: quando vamos contornar o destino trágico da violência no trânsito?

Chacina de família em Cariacica é derrota inaceitável para a sociedade

Redação de A Gazeta

Fique por dentro das últimas notícias do Espírito Santo, do Brasil e do mundo com a redação de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Liberdade de Imprensa STF Rede Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Investimentos, reforma tributária, aplicação financeira, mercado financeiro
Para ganhar do CDI, esqueça o CDI
Imagem de destaque
A guerra do Pix — e por que, de novo, a razão está do nosso lado
Imagem de destaque
Por que Padre Zezinho está (de novo) na mira de católicos tradicionalistas: 'Sou agredido todos os dias, falam que sou um câncer para a Igreja'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados