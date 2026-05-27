Engavetamento em Cariacica: quando vamos contornar o destino trágico da violência no trânsito?

A paraplegia não impediu que Michel tivesse uma vida de realizações: casou-se, teve dois filhos (que ficaram gravemente feridos no acidente), teve trabalho... mas a marca da violência estava presente em seu dia a dia e na ausência da irmã.





Responsabilizar o destino quando um outro acidente acabou tirando a sua própria vida é simplificar as coisas. O problema concreto é quem está irresponsavelmente na condução dos veículos, contribuindo para um trânsito cada vez mais caótico e mortal. É esse destino que precisa ser mudado, o que está nas mãos das pessoas.





O motorista da carreta, que teria causado o acidente, foi preso em flagrante, autuado por homicídio culposo. A Polícia Civil informou que houve indícios de condução incompatível com as condições da via no momento dos fatos.





O que está ao alcance do poder público é justamente isto: o encaminhamento à Justiça nos acidentes que já aconteceram e a fiscalização como estratégia de prevenção de novos acidentes. Além, é claro, de garantir a infraestrutura viária que promova a segurança. Cada condutor, contudo, tem o compromisso com a prudência, e isso inclui a manutenção do veículo que utiliza, para evitar que essas tragédias sigam acontecendo.





Quem dita os destinos no trânsito é quem está nele.



