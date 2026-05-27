Retomada da Samarco: expectativa da potente rede capixaba de fornecedores

Os dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) sobre os investimentos anunciados para implementação no território capixaba até 2029 sinalizam cerca de R$ 138 bilhões, sendo que aproximadamente 70% desse montante já está em execução. São diversos empreendimentos que se traduzem em geração de emprego, aumento da renda, fortalecimento da rede de fornecedores e dinamização do ambiente de negócios nos municípios capixabas.





Entre os exemplos estão os investimentos da Petrobras no litoral sul do Espírito Santo, o Porto da Imetame, em Aracruz, empresa genuinamente capixaba, além da duplicação e modernização da BR 101 em diferentes municípios cortados por esse importante eixo logístico nacional.





Atualmente, Anchieta é o município capixaba com o maior volume de investimentos anunciados até 2029, totalizando mais de R$ 15,6 bilhões, com destaque para projetos ligados às cadeias produtivas de petróleo, gás, energia, logística e mineração. Somente o projeto de reativação e modernização da Samarco representa R$ 3,5 bilhões em investimentos.