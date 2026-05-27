Retomada da Samarco: expectativa da potente rede capixaba de fornecedores

Os dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) sobre os investimentos anunciados para implementação no território capixaba até 2029 sinalizam cerca de R$ 138 bilhões, sendo que aproximadamente 70% desse montante já está em execução. São diversos empreendimentos que se traduzem em geração de emprego, aumento da renda, fortalecimento da rede de fornecedores e dinamização do ambiente de negócios nos municípios capixabas.
Entre os exemplos estão os investimentos da Petrobras no litoral sul do Espírito Santo, o Porto da Imetame, em Aracruz, empresa genuinamente capixaba, além da duplicação e modernização da BR 101 em diferentes municípios cortados por esse importante eixo logístico nacional.
Atualmente, Anchieta é o município capixaba com o maior volume de investimentos anunciados até 2029, totalizando mais de R$ 15,6 bilhões, com destaque para projetos ligados às cadeias produtivas de petróleo, gás, energia, logística e mineração. Somente o projeto de reativação e modernização da Samarco representa R$ 3,5 bilhões em investimentos.
A retomada da capacidade operacional da Samarco, por meio da reativação e modernização das usinas de pelotização 1 e 2 em Ubu, constitui um empreendimento estratégico para o desenvolvimento regional e estadual.
A empresa, uma das líderes mundiais do setor, retoma suas atividades com uma programação baseada em rigorosos protocolos de segurança e sustentabilidade, apoiados por modernas ferramentas tecnológicas e elevada qualificação técnica.
Parte significativa das obras está prevista para ocorrer entre 2026 e 2028, com potencial de geração de aproximadamente 4.500 postos de trabalho. Trata-se de um número expressivo, considerando que atualmente a mineradora emprega cerca de 3.800 trabalhadores, dos quais 70% residem em Anchieta e Guarapari.
Sob a perspectiva da dinâmica econômica regional, esse é um ativo relevante para o desenvolvimento socioeconômico, pois os atuais e novos trabalhadores residem na região, utilizam serviços públicos e privados, consomem no comércio local e movimentam diferentes segmentos econômicos. Em outras palavras, ajudam a impulsionar a roda da economia, ampliando oportunidades de empreendedorismo, emprego e renda.
O fortalecimento da rede de fornecedores locais e regionais é outro fator estratégico que, se priorizado pela Samarco, poderá potencializar ainda mais o ambiente de negócios do Espírito Santo. O Estado possui referência nacional nessa área por meio do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, vinculado à Findes, com décadas de experiência no aprimoramento de serviços voltados às empresas que investem no território capixaba.
Trata-se de um ativo estratégico para ampliar o encadeamento econômico e gerar novas oportunidades para empresas e trabalhadores locais.
O Espírito Santo em Ação e os movimentos empresariais municipais, como Guarapari Em Ação (GEA) e a Associação Empresarial de Anchieta (AEA), também são essenciais para o planejamento e os processos decisórios de empreendimentos dessa magnitude.
Nesse contexto, empreendedores, poder público, empresários e trabalhadores precisam atuar de forma articulada para potencializar ainda mais o desenvolvimento regionalmente sustentável.