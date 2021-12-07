Tradicional pastelaria de Jardim da Penha encerrará as atividades

Prestes a completar 15 anos de funcionamento, uma tradicional pastelaria de Jardim da Penha, Vitória, acaba de anunciar o encerramento de suas atividades. Famosa pelos pastéis de feira avantajados, de massa crocante e sequinha com recheio farto (aos quais, por essa razão, não se aplica o termo "pastel de vento"), a lanchonete Pastelão do Pacotinho funcionará pela última vez neste fim de semana.
O anúncio do fechamento foi feito nesta segunda (6), em uma rede social. "Viemos informar a todos que nos prestigiaram até aqui, que encerraremos nossas atividades no próximo sábado, dia 11 de Dezembro de 2021", diz um trecho da postagem. Em conversa com a reportagem de HZ na manhã desta terça (7), o proprietário Breno Faria, o Pacotinho, contou que, devido à publicação, o movimento já foi bem maior do que o normal.
"Muitos clientes já vieram se despedir, e alguns ligaram perguntando se poderiam ajudar a reverter o fechamento de alguma forma. Conquistamos um público muito fiel, vimos famílias começarem aqui. Conhecemos casais que se encontraram no Pacotinho, casaram e agora vêm com os filhos", relata Breno, que comanda a pastelaria com os irmãos, Julio e Rachel.
"Decidimos fechar, mas esperamos, do fundo do coração, que seja apenas um 'até breve'. Esses quase dois anos de pandemia foram muito difíceis, e com o aumento das nossas despesas, as contas não estão fechando. Matéria-prima, aluguel, condomínio, tudo subiu. E o movimento não é mais o mesmo, pois o poder de compra da população está menor", lamentou.
O falecimento da mãe de Breno, Julio e Rachel, dona Virgília Maria, em agosto deste ano, também pesou na decisão de fechar. "Com a perda de nossa mãe, ficamos sem chão. Ela era nossa maior incentivadora", contou Pacotinho, emocionado. "Mas a gente não descarta a possibilidade de voltar, caso as coisas melhorem. Pode até ser um food truck em Marataízes, onde temos casa".
Quem ainda não se despediu de alguns dos 45 sabores de mini tubinhos, tubinhos e pastelões, cujo preparo pode ser acompanhado ao vivo em um televisor na porta do estabelecimento, já deve se programar. A lanchonete funcionará todos os dias, das 18h às 22h, somente até sábado (11). O endereço é Rua Anísio Fernandes Coelho, 36, em frente ao restaurante Atlântica.