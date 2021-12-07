Tradicional pastelaria de Jardim da Penha encerrará as atividades

Pastel de feira e caldo de cana são especialidades da casa Crédito: Pastelão do Pacotinho/Divulgação

Prestes a completar 15 anos de funcionamento, uma tradicional pastelaria de Jardim da Penha, Vitória, acaba de anunciar o encerramento de suas atividades. Famosa pelos pastéis de feira avantajados, de massa crocante e sequinha com recheio farto (aos quais, por essa razão, não se aplica o termo "pastel de vento"), a lanchonete Pastelão do Pacotinho funcionará pela última vez neste fim de semana.

O anúncio do fechamento foi feito nesta segunda (6), em uma rede social. "Viemos informar a todos que nos prestigiaram até aqui, que encerraremos nossas atividades no próximo sábado, dia 11 de Dezembro de 2021", diz um trecho da postagem. Em conversa com a reportagem de HZ na manhã desta terça (7), o proprietário Breno Faria, o Pacotinho, contou que, devido à publicação, o movimento já foi bem maior do que o normal.

"Muitos clientes já vieram se despedir, e alguns ligaram perguntando se poderiam ajudar a reverter o fechamento de alguma forma. Conquistamos um público muito fiel, vimos famílias começarem aqui. Conhecemos casais que se encontraram no Pacotinho, casaram e agora vêm com os filhos", relata Breno, que comanda a pastelaria com os irmãos, Julio e Rachel.

"Decidimos fechar, mas esperamos, do fundo do coração, que seja apenas um 'até breve'. Esses quase dois anos de pandemia foram muito difíceis, e com o aumento das nossas despesas, as contas não estão fechando. Matéria-prima, aluguel, condomínio, tudo subiu. E o movimento não é mais o mesmo, pois o poder de compra da população está menor", lamentou.

Os irmãos Julio, Rachel e Breno Faria Crédito: Pastelão do Pacotinho/Instagram

O falecimento da mãe de Breno, Julio e Rachel, dona Virgília Maria, em agosto deste ano, também pesou na decisão de fechar. "Com a perda de nossa mãe, ficamos sem chão. Ela era nossa maior incentivadora", contou Pacotinho, emocionado. "Mas a gente não descarta a possibilidade de voltar, caso as coisas melhorem. Pode até ser um food truck em Marataízes, onde temos casa".