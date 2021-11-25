Nova pizzaria na Prainha serve a tradicional pizza napolitana

Pizzas da Bontà, em Vila Velha, seguem a cartilha napolitana Crédito: Bruno Coelho

Declarada Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco, a arte de fazer pizza napolitana ganhou espaço em Vila Velha esta semana com a abertura de uma nova pizzaria, na Prainha. É a Bontà Forno e Cucina, que segue as diretrizes da Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), criada em Nápoles com o objetivo de promover e proteger a autenticidade do prato.

Sobre as massas - feitas com farinha de trigo italiana 00, fermentadas por 24 horas e abertas manualmente com 28cm de diâmetro, vão dez tipos de cobertura. Entre as que levam molho de tomate, há Marinara, com alho e orégano (R$ 28), e Margherita, com muçarela fresca e manjericão (R$ 32), as napolitanas mais tradicionais.

Das autorais, vale provar a Socol, com creme de abóbora, muçarela fresca, provolone, socol e manjericão (R$ 39). O forno à lenha fica na área externa da casa, que tem mesas ao ar livre e um espaço despojado com cadeiras de praia.

Pizza Socol, com creme de abóbora, tem referências capixabas Crédito: Bruno Coelho

O restaurante, instalado em uma das antigas residências do bairro, pertence ao casal Carlos Iezzi e Amanda de Queiroz, de São Paulo. Ela formou-se pizzaiola na Itália e cria os sabores do cardápio. Horários: das 18h às 22h (quarta e quinta) e até 23h de sexta a domingo. Rua Vasco Coutinho, esquina com Antônio Ataíde. (27) 99946-7066.

WINE BAR EM JARDIM CAMBURI

Vitória ganhou nesta semana um novo bar de vinhos, com mais de mil rótulos à disposição dos apreciadores da bebida. É o Meu Sommelier, que tem à venda exemplares de 15 países, a preços que variam de R$ 24,90 (preço do argentino Mendoza Heights, branco doce de Mendoza) a R$ 7 mil (valor de uma garrafa do ícone italiano Sassicaia, safra de 2017).

Espumantes brasileiros também estão à venda Crédito: Meu Sommelier/Divulgação

O wine bar, comandado pelos sócios Pedro Bernardes e Orly Coelho, que é o sommelier da casa, tem um cardápio com entradinhas e pratos executivos para acompanhar os goles, e comporta 26 lugares. Às quartas e sábados, é servido um menu-degustação harmonizado, com entrada, prato e sobremesa (R$ 189 por pessoa).

O Meu Sommelier funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e fica na Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, 1.065, Jardim Camburi. Mais informações: (27) 2142-1482.

NOVIDADES COM BACALHAU

O bistrô Wine Garden acaba de lançar duas novas entradas: lascas de bacalhau ao azeite e alho (R$ 98), com cesta de pães, e o lombo de bacalhau à portuguesa, com ovo, azeitona e legumes (R$ 128). Ambas são ideais para compartilhar. Rua Joaquim Lírio, 240, loja 3, Praia do Canto, Vitória. (27) 99986-6041.

Bacalhau à portuguesa e lascas de bacalhau ao azeite e alho Crédito: Aron Ribas

PETISCO BENEFICENTE

Nesta quinta-feira (25), o Divino Botequim realiza o 4º Divino Day Acacci, a partir das 18h. Durante a ação, a venda do pastel artesanal da casa será revertida para a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI). O bar fica na Rua Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-4440.