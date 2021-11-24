Socol e muito mais: feira do turismo rural é atração em Venda Nova

O socol é um dos produtos mais relevantes do agroturismo capixaba Crédito: Gabriel Lordello

O agroturismo capixaba e as experiências turísticas que seus destinos proporcionam são o tema da RuralturES 2021, Feira Estadual do Turismo Rural, que começa nesta quinta-feira (25) e vai até domingo (28), em Venda Nova do Imigrante. O evento acontecerá no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, com entrada franca.

Durante os quatro dias de programação, o público encontrará no local estandes dos municípios das montanhas capixabas, uma praça gastronômica com 12 cervejarias artesanais, um espaço dedicado aos cafés capixabas, uma propriedade sustentável modelo e atrações como fazendinha, feira de produtos do agroturuismo com 65 expositores, cozinha-show com aulas de chefs, expedição tropeira, apresentações musicais e de danças folclóricas e o tradicional Tombo da Polenta.

“Vamos reunir nosso potencial no que se refere ao turismo rural em um só espaço, divulgando roteiros, delícias gastronômicas, cidades e empreendimentos, estimulando capixabas e turistas a prestigiarem nossa gente conhecendo e vivenciado o agroturismo capixaba”, enfatiza a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.

CAFÉ, CERVEJA E AULAS COM CHEFS

Um dos destaques da RuralturES 2021 será a Praça Gastronômica, onde os visitantes poderão conhecer mais sobre a cafeicultura do Espírito Santo, no Espaço CafÉS, e experimentar as cervejas artesanais produzidas nos municípios das montanhas capixabas.

O Espaço CafÉS vai apresentar a diversidade cafeeira do Estado por meio dos produtores rurais expositores e de um barista. Haverá comercialização de cafés e os participantes da feira também poderão provar a bebida feita de diversas formas. Já o espaço voltado para cervejas artesanais contará com 12 empreendimentos.

Os cafés especiais da região terão destaque no evento Crédito: Gabriel Lordello

Com apoio do Senac-ES, serão promovidas 22 aulas-show com chefs e produtores rurais na Cozinha Show, de quinta a domingo. O público poderá fazer a inscrição gratuitamente até minutos antes dos eventos, e as vagas serão limitadas por ordem de chegada.

Pizza de polenta, paella, risoto, arancini, massas artesanais, cuscuz nordestino, torresmo prensado e escondidinho de carne de sol estão entre os temas das aulas, que terão receitas de chefs como Duaine Clements, Gilson Surrage, Tico Tosi, Ana Venturim e Renato Santos, entre outros.

Pizza de polenta é uma iguaria tradicional de Venda Nova Crédito: Gabriel Lordello

RuralturES 2021

Quando: de 25 a 28 de novembro

Onde: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão). Av. Pedro Minete, 59, Venda Nova do Imigrante.

Programação completa e mais informações no site: www.ruraltures.montanhascapixabas.org.br

Entrada franca

