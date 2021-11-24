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Riquezas do ES

Socol e muito mais: feira do turismo rural é atração em Venda Nova

Gastronomia, cultura e negócios estão na programação da RuralturES, que começa nesta quinta (25) e vai até domingo (28), no Polentão
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 18:06

Socol produzido em Venda Nova do Imigrante
O socol é um dos produtos mais relevantes do agroturismo capixaba Crédito: Gabriel Lordello
O agroturismo capixaba e as experiências turísticas que seus destinos proporcionam são o tema da RuralturES 2021, Feira Estadual do Turismo Rural, que começa nesta quinta-feira (25) e vai até domingo (28), em Venda Nova do Imigrante. O evento acontecerá no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, com entrada franca.
Durante os quatro dias de programação, o público encontrará no local estandes dos municípios das montanhas capixabas, uma praça gastronômica com 12 cervejarias artesanais, um espaço dedicado aos cafés capixabas, uma propriedade sustentável modelo e atrações como fazendinha, feira de produtos do agroturuismo com 65 expositores, cozinha-show com aulas de chefs, expedição tropeira, apresentações musicais e de danças folclóricas e o tradicional Tombo da Polenta.

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“Vamos reunir nosso potencial no que se refere ao turismo rural em um só espaço, divulgando roteiros, delícias gastronômicas, cidades e empreendimentos, estimulando capixabas e turistas a prestigiarem nossa gente conhecendo e vivenciado o agroturismo capixaba”, enfatiza a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.

CAFÉ, CERVEJA E AULAS COM CHEFS

Um dos destaques da RuralturES 2021 será a Praça Gastronômica, onde os visitantes poderão conhecer mais sobre a cafeicultura do Espírito Santo, no Espaço CafÉS, e experimentar as cervejas artesanais produzidas nos municípios das montanhas capixabas. 
O Espaço CafÉS vai apresentar a diversidade cafeeira do Estado por meio dos produtores rurais expositores e de um barista. Haverá comercialização de cafés e os participantes da feira também poderão provar a bebida feita de diversas formas. Já o espaço voltado para cervejas artesanais contará com 12 empreendimentos.
Café no coador de pano
Os cafés especiais da região terão destaque no evento Crédito: Gabriel Lordello
Com apoio do Senac-ES, serão promovidas 22 aulas-show com chefs e produtores rurais na Cozinha Show, de quinta a domingo. O público poderá fazer a inscrição gratuitamente até minutos antes dos eventos, e as vagas serão limitadas por ordem de chegada.
Pizza de polenta, paella, risoto, arancini, massas artesanais, cuscuz nordestino, torresmo prensado e escondidinho de carne de sol estão entre os temas das aulas, que terão receitas de chefs como Duaine Clements, Gilson Surrage, Tico Tosi, Ana Venturim e Renato Santos, entre outros.
Pizzas de polenta do Café Altoé da Montanha, em Venda Nova do Imigrante
Pizza de polenta é uma iguaria tradicional de Venda Nova Crédito: Gabriel Lordello
RuralturES 2021
Quando: de 25 a 28 de novembro
Onde: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão). Av. Pedro Minete, 59, Venda Nova do Imigrante.
Programação completa e mais informações no site: www.ruraltures.montanhascapixabas.org.br
Entrada franca
Com informações da assessoria de imprensa do evento.

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