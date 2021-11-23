De café a hambúrguer, 10 promoções gastronômicas na Black Friday

BOLO DE POTE EM OFERTA

Sexta-feira (26), na hamburgueria Best Burger, na compra de um Bacon Cheeseburger, que normalmente custa R$ 31,90, o segundo sairá com 50% de desconto (R$ 15,90). Rua Saturnino Rangel Mauro, 999, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99904-9165.

Nas hamburguerias Rick's Burger de Soteco, em Vila Velha, e Rick's Express, na Enseada do Suá, Vitória, a Black Fries será na sexta (26): na compra de uma porção de batata frita, a outra sai grátis. No mesmo dia, no Rick's Foodpark, na Mata da Praia, os 100 primeiros ganharão batata free na Smashtown Burger. Mais informações no Instagram @ricksburgernagaragem.

Na hamburgueria Burger & Fries, a quinta-feira (25) será de desconto regressivo nas entregas pelo aplicativo Americanas Delivery: das 17h30 às 18h30, 50%; das 18h31 às 19h30, 40%; das 19h31 às 20h30, 30%; e das 20h31 em diante; 20% de desconto em todos os produtos. A mesma promoção acontecerá na sexta (26), nas lojas físicas, em Vitória e Vila Velha, e nesse dia, pelo app de entregas, os combos estarão com 20% de desconto. Vitória: Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 440, Mata da Praia. Vila Velha: Rua Belo Horizonte, 1.105, Itapoã. FOTO: Burger & Fries/Instagram

Na doceria por delivery Chicago Cheesecake, quem comprar diretamente pelo Whatsapp, via (27) 999730-7714, ganhará 15% de desconto e terá acesso ao Clube de Fidelidade da marca. A promoção é válida até domingo (28). Mais informações no Instagram @chicagocheesecake.

De 25 a 28 de novembro, todos os produtos do delivery Say Cheese, especializado em cheesecakes, serão vendidos com 20% de desconto. Amora, framboesa, frutas vermelhas, goiaba e jabuticaba estão entre as opções de cobertura. Pedidos: iFood e Americanas Delivery. Encomendas e mais informações: (27) 99796-8194. FOTO: Say Cheese/Instagram

O clube de assinaturas Realcafé Reserva dará 20% de desconto em todos os produtos à venda no site (loja.realcafereserva.com.br), com o cupom Black20, e um brinde especial para quem assinar. A loja virtual conta com pacotes de cafés especiais, cafés em cápsula, cafeteiras e acessórios.

Gosta de banana bread? A doçura feita sob encomenda por Gabriela Moussalem, do Like Bananas, está em promoção até 30/11. Até essa data, dois pães (de 750g cada um) sairão de R$ 74 por R$ 68. Além do tradicional, há banana bread com gotas de chocolate, com doce de leite e de chocolate com nozes. Encomendas: (27) 99239-3961. FOTO: Like Bananas/Instagram

De 25 a 28 de novembro, os pães de fermentação natural da Monte Líbano serão vendidos com 20% de desconto. Baguetes, ciabatta e pães de tâmara, de azeite, de cacau e de nozes com passas estão entre as opções. Mais informações no perfil de Instagram @padariamontelibano.

Até sexta (26), o Outback Steakhouse fará promoções nos restaurantes e no delivery. Durante a Bold Week, os clientes que pedirem uma Super Wings ganharão dois chopes de 340ml cada um ou dois Iced Teas. Já no delivery, quem pedir uma Kookaburra Wings, automaticamente recebe um upgrade para a Super Wings, porção maior do prato (vai de 10 sobreasas de frango para 15). Mais informações na página da marca no Instagram (@OutbackBrasil). Restaurantes em Vitória (Shopping Vitória) e Vila Velha (Shopping Vila Velha). FOTO: Outback/Divulgação