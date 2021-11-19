Tradição latina: 5 dicas de onde comer empanadas no ES

PARA PEDIR EM CASA

O La Dolina é famoso pelas empanadas, fiéis ao estilo de Mendoza, cidade natal de um dos sócios. O restaurante argentino entrega a iguaria com sete tipos de recheio (a partir de R$ 7,90 a unidade). A mais pedida, entre as assadas, é a Negra Sosa, de carne e gorgonzola. A novidade é uma empanada frita, a Colifata, com recheio de ossobuco e batata. Todas são servidas com molho criollo. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, Bairro República, Vitória. (27) 99810-6459. FOTO: Vitor Jubini

Argentina, Chile e Peru estão representados no cardápio do El Libertador, que tem como opção tanto empanadas assadas como fritas. A Lunita Tucumana é frita e traz no recheio carne desfiada de novilha (R$ 8, servida com molho de tomate apimentado com um toque de coentro). Outra frita que vale a pena pedir é a Chabuca Granda, peruana, de ají de galinha, servida com molho à huancaina. A novidade é uma assada, chilena, recheada com filé, cebola, ovo cozido e azeitona preta. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória. (27) 99956-6685. FOTO: El Libertador/Instagram

O restaurante Carbonito serve empanadas assadas, ao estilo argentino porém com um quê de mineirice. A influência de Minas Gerais, estado natal do chef, Lucas Hosken, revela-se na Chanchita, de costela suína desfiada (marinada em cerveja IPA) e couve refogada (R$ 11 a unidade). As mais pedidas são a de polvo com panceta de porco e molho de ostra e a de queijo brie com bacon, muçarela e pesto de rúcula (R$ 14 cada uma). Rua Aquino de Araújo, 185, Parque das Castanheiras, Vila Velha. (27) 99255-2251. FOTO: Carbonito/Instagram.

Se você não consome alimentos de origem animal, as empanadas veganas do restaurante Casa Panapaná são uma opção. O menu traz cinco tipos de recheio: "carne" (proteína texturizada de soja, cebola e pimentão); Caprese (queijo vegano, tomate e manjericão); alho-poró com cream-cheese vegano; cogumelos com cream cheese vegano; e carne de jaca. Quanto: R$ 12 cada uma. Rua Constante Sodré, 342, Santa Lúcia, Vitória. (27) 99795-6157. FOTO: Casa Panapaná/Instagram.