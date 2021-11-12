Do bar à montanha, 3 novidades gastronômicas para curtir no ES

JARDIM DE DOÇURAS

Do torresmão de tira (foto) à rabada com batatas, não faltam clássicos de boteco no cardápio do Cal's Bar, inaugurado esta semana na Praia da Costa. A estufa traz opções como jiló à milanesa, moela, língua, chouriço e bolinho de carne. Cervejas em garrafa de 600ml e drinques à base de gim, uísque, vodca ou cachaça compõem a carta de bebidas. A música ao vivo, do samba ao sertanejo, começa às 20h toda quinta, sexta e sábado. O bar funcionará no feriado (15). Rua 15 de novembro, 630, Vila Velha. (27) 99752-3887. FOTO: Cal's Bar/Divulgação

Na serra de Guarapari, o distrito rural de Buenos Aires revela um roteiro gastronômico diverso e bastante convidativo. No início deste mês, o chef Fernando Miguel aproveitou a coincidência dos nomes e abriu um restaurante inspirado na capital argentina, o Caminito Cocina. A casa traz uma seleção de carnes na brasa e vinhos argentinos, além das clássicas empanadas. Destaque para o Boca Juniors (foto): polvo com batata, palmito, cogumelos, tomatinhos e manjericão. Aberto no feriado (15), das 10h às 16h. Estrada Aniceto Simões, s/n, Km 6. (27) 99664-7112. FOTO: Dan Pacífico