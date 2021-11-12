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Do bar à montanha, 3 novidades gastronômicas para curtir no ES

Comida de boteco, restaurante argentino e um novo menu na Região Serrana são as dicas do HZ para o feriado de 15 de novembro
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 17:39

Já se programou para o feriado de 15 de novembro? Se a sua ideia é aproveitar a folga para explorar novos cardápios na Grande Vitória, ou em um bate-e-volta nas montanhas, aqui vão três dicas do HZ: um novo bar na Praia da Costa, um restaurante argentino na serra de Guarapari e lançamentos em um menu de Santa Teresa.
Veja os detalhes abaixo, escolha o seu destino e bom apetite! 

JARDIM DE DOÇURAS

Do torresmão de tira (foto) à rabada com batatas, não faltam clássicos de boteco no cardápio do Cal's Bar, inaugurado esta semana na Praia da Costa. A estufa traz opções como jiló à milanesa, moela, língua, chouriço e bolinho de carne. Cervejas em garrafa de 600ml e drinques à base de gim, uísque, vodca ou cachaça compõem a carta de bebidas. A música ao vivo, do samba ao sertanejo, começa às 20h toda quinta, sexta e sábado. O bar funcionará no feriado (15). Rua 15 de novembro, 630, Vila Velha. (27) 99752-3887. FOTO: Cal's Bar/Divulgação      
Na serra de Guarapari, o distrito rural de Buenos Aires revela um roteiro gastronômico diverso e bastante convidativo. No início deste mês, o chef Fernando Miguel aproveitou a coincidência dos nomes e abriu um restaurante inspirado na capital argentina, o Caminito Cocina. A casa traz uma seleção de carnes na brasa e vinhos argentinos, além das clássicas empanadas. Destaque para o Boca Juniors (foto): polvo com batata, palmito, cogumelos, tomatinhos e manjericão. Aberto no feriado (15), das 10h às 16h. Estrada Aniceto Simões, s/n, Km 6. (27) 99664-7112. FOTO: Dan Pacífico
Se a sua ideia é ir para Santa Teresa no feriado, há novidades para conferir em um dos restaurantes mais tradicionais da cidade, o Cafe Haus. Um dos lançamentos é a salada de salmão curado e grelhado com manteiga de limão, batata doce assada, folhas verdes, melão e semente de girassol. Entre as sobremesas, a novidade é um doce que mais parece um vasinho com plantas: o Jardim da Moreninha (foto), releitura da torta de brigadeiro com biscoito e chantili da casa. O restaurante abrirá na segunda (15), das 11h às 16h. Av. José Ruschi, 287, Centro. (27) 99277-5264. FOTO: Rodrigo Borçato  

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