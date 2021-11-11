Cervejaria premiada inaugura tap bar no Triângulo, em Vitória

Cervejaria de Santa Cruz do Sul (RS) já foi eleita a melhor da América do Sul Crédito: Carlos Alberto Silva

Considerada uma das melhores cervejarias do país, a gaúcha Heilige (pronuncia-se "ráilig"), que de quebra já foi eleita a melhor da América do Sul pela South Beer Cup, acaba de inaugurar a primeira unidade capixaba de seu tap bar, o Heilige Pocket, com autosserviço de chopes e loja de souvenirs da marca, criada em 2010 em Santa Cruz do Sul (RS).

O novo point cervejeiro fica em Vitória, na Praia do Canto, em pleno Triângulo das Bermudas, na esquina da Rua Joaquim Lyrio com a Manoel Gonçalves Carneiro. Por lá, o atendimento funciona assim: o cliente baixa o aplicativo da loja, libera a torneira escolhida através de um QR Code e enche o copo com a quantidade que desejar.

Heilige Pocket

Nas dez torneiras disponíveis, revezam-se cervejas das linhas Best-seller, Extra Hops, IPA e Strongest, e não há cozinha no local. O horário de funcionamento é de terça a quinta, das 17h à 0h, e sexta até 2h. Aos sábados, o bar abre das 16h às 2h, e aos domingos, das 12h às 20h. Rua Joaquim Lírio, 820, The Point Plaza.

RESTAURANTE FAMOSO ABRIRÁ FILIAL EM VITÓRIA

Cinco anos após abrir seu primeiro restaurante no Estado, em Vila Velha, a rede Coco Bambu confirmou a abertura de mais uma casa em solo capixaba. O endereço escolhido fica em Vitória, na esquina entre a Rua João da Cruz e a Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, próximo ao Posto Iate.

Camarão à Grega: destaque no menu da casa que abrirá filial em Vitória Crédito: Coco Bambu/Divulgação

Com inauguração prevista para abril de 2022, sob a batuta dos sócios Thiago Studart, Vitor Ferri e Celio Vilela, o Coco Bambu Vitória terá capacidade para 600 pessoas. Assim como no restaurante do Shopping Praia da Costa, haverá brinquedoteca e espaço para eventos, além do já tradicional cardápio de frutos do mar com influências nordestinas.

BISTRÔ LANÇA HAPPY HOUR COM MENU AFETIVO

De 17/11, próxima quarta, até 17/12, o restaurante Daju abrirá também para happy hour e confraternizações de fim de ano, sempre às quartas, quintas e sextas, das 18h às 22h30. O cardápio, inspirado na cozinha de boteco, será exclusivo para esse horário e virá com novidades a cada semana.

Coxinhas de frango com limão: atração do happy hour na Mata da Praia Crédito: Júlia Faria