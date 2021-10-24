Petisco viciante: 3 lugares onde a batata frita rouba a cena

TURBINADAS AO ESTILO FRANCÊS
A história por trás das fritas do Adolf Brimmer Seasoned Fries, especializado em delivery, é quase tão rica quanto o tempero das batatinhas da casa (e elas são diferentes de todas as que já comemos por aqui). Esse outro patamar de batata segue um estilo popularizado pela rede de fast-food americana Checkers and Rally's, incorporado à receita do chef Marcos Parmagnani. "Elas são empanadas, e para temperar uso páprica, lemon pepper e ervas. Não são picantes como as que comi nos EUA, pois adaptei ao gosto do capixaba", revela o chef, que ao criar a marca, no auge da pandemia, faria das batatas sua única especialidade. "Tive que incluir hambúrguer no menu, porque seria arriscado abrir um delivery só de batata frita, mas elas logo deixaram de ser coadjuvantes". Marcus conta ainda que o nome Brimmer refere-se a um imigrante irlandês que fez fortuna em Nova York com batata frita. "Fiquei sabendo dele por acaso, ao ler curiosidades na parede de um restaurante do Brooklyn", lembra. Pelo app Americanas Delivery, a porção pequena sai a R$ 17 (170g) e a grande custa R$ 26 (250g). Pedidos para retirada: (27) 99253-0070. FOTO: Ciro Trigo
No tempero das batatinhas do Bendito Bistrô, o arremate fica por conta de um mix de pápricas húngaras. Cortadas em palito e fritas duplamente com casca, as batatas são servidas como entrada, a R$ 25, ou como acompanhamento em alguns pratos - um deles é a versão da casa para um ícone da gastronomia belga, moules-frites: Mexilhões de Santa Catarina com Molho da Chef e Fritas Temperadas (R$ 55, individual). "Aprendi essa batata frita nos EUA, onde morei por 12 anos, e fui adaptando até chegar na receita, que tá bem famosa", explica a chef da casa, Mônica Pimentel. Rua Joaquim Lírio, 8, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-0022. FOTO: Fernando Madeira
No restaurante Urbanos, o chef Vinicius Dias seguiu o estilo de tempero de um clássico francês, a batata provençal, para turbinar suas fritas rústicas. Além da saborosa combinação de alho, azeite e salsinha, as Garlic Parmesan Fries ganharam, como o nome sugere, uma dose de parmesão. "Das três opções de fritas, hoje é a que mais sai. Usamos batata inglesa cortada grossa em meia lua e com casca, cozida em água e sal e frita duas vezes. Para suavizar o sabor do alho, escaldamos com azeite morno", entrega Vinicius. A entrada serve duas pessoas e custa R$ 24,90. Rua Carlos Martins, 970, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-3384. FOTO: Urbanos/Divulgação