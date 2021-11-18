Novo point reúne gastronomia, drinques de gim e balada eletrônica

Fettuccine al gamberi do Ginteria contém camarão, tomate confit e molho pesto Crédito: Alexandre Mozzer

Poucos dias após receber a primeira unidade capixaba da cervejaria gaúcha Heilige Pocket , o Triângulo, na Praia do Canto, se prepara para ganhar um novo atrativo, também no endereço Joaquim Lyrio, 820. É o Ginteria Dining Club, que será aberto oficialmente no dia 25/11, próxima quinta-feira, e funcionará de terça a domingo.

O conceito da casa, que comporta até 150 pessoas, reúne gastronomia contemporânea, coquetelaria com ênfase nos drinques à base de gim e balada intimista nos finais de semana, ao som de música eletrônica (deep house).

O cardápio do bar e restaurante é extenso, e inclui entradas como steak tartare e ceviche, além de hambúrguer, saladas, massas, risotos, grelhados e sobremesas.

Carta de drinques conta com seis opções de gim tônica Crédito: Alexandre Mozzer

A carta de drinques traz mais de 20 opções, seis delas de gim tônica. Das quatro assinadas pelo bartender Matheus Cunha, destacam-se a Flowers, com laranja e infusão de lavanda; e a Green, com xarope de capim-santo, limão siciliano e bitter de laranja.

Na próxima sexta (26), a pista recebe uma atração nacional, a dupla de DJS SPECT3R, formada pelos irmãos Ana Luísa e Júlio César, de Minas Gerais. Mais informações: @ginteria.club (Instagram).

GUARAPARI TERÁ NOVO ESPAÇO GASTRONÔMICO

O verão 2021/22 em Guarapari já tem uma de suas novidades gastronômicas confirmada: o Quintal do Mar, um gastrobar sazonal que reunirá opções de comida e bebida assinadas por Boteco do João, Rigonito Sanduíches, Rock Burger, Mestra, Vitória Shakers, Birita e Casa Perini.

Torresmo do Boteco do João será vendido no local Crédito: Quintal do Mar/Divulgação

O espaço funcionará entre 9 de dezembro de 2021 e 31 de janeiro de 2022 em Peracanga, das 12h às 23h, e contará com espaço kids e música ao vivo. Alameda Atlântica, s/n, Lote 24, Quadra 15, Enseada Azul, Guarapari. Mais informações: @quintaldomar.es (Instagram).

EMPÓRIO, BISTRÔ, BAR E CAFÉ SÃO ATRAÇÕES NA CASACOR

Em cartaz até 28 de novembro, a mostra de decoração e arte Casa Cor ES 2021 traz a gastronomia em quatro de seus ambientes. O Empório Capixaba, das arquitetas Juliana Guarize e Tassia Hoffmann, destaca a agricultura familiar por meio de itens como café, carne de sol, chocolate e queijo produzidos no Estado e disponíveis para venda. São 24 expositores, no total.

No Bistrô Raiz, de Gil Nunes e Igor Gonçalves, os visitantes podem provar do menu criado pelo chef Daniel de Castro, que traz entre as opções arroz de polvo à galega, risotos e receitas com costela, rabada e salmão, além de entradas e sobremesas variadas.

Arroz de polvo à galega servido no bistrô da CasaCor ES Crédito: Camila Luz