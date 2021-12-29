Musse de espumante: receita fácil e diferente para o réveillon

Já garantiu seu espumante para a virada? Sugerimos dez rótulos que custam no máximo R$ 60 em supermercados e adegas do ES, e aqui vai mais uma dica: receitinha rápida e fácil de sobremesa para arrasar no réveillon. Um dos ingredientes é o vinho oficial da festa, que resulta em uma musse diferente de todas que você já provou.
MUSSE DE ESPUMANTE
INGREDIENTES:
- 250g de creme de leite
- 300g de leite condensado
- 500ml de espumante
- 600g de chantili
- 500g de romã para decorar
MODO DE PREPARO:
- Bata o creme de leite, o leite condensado e o espumante no liquidificador.
- Misture com o chantili e coloque em taças de espumante.
- Leve à geladeira por pelo menos duas horas.
- Finalize com romã e sirva gelado.
Fonte: Daus. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.