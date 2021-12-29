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Fim de ano

Musse de espumante: receita fácil e diferente para o réveillon

Decore as taças com romã e surpreenda seus convidados com essa sobremesa deliciosa, perfeita para a ceia de Ano-novo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 14:24

Musse de champanhe/espumante com romã
A musse de espumante pode ser montada em taças flûte Crédito: Daus/Divulgação
Já garantiu seu espumante para a virada? Sugerimos dez rótulos que custam no máximo R$ 60 em supermercados e adegas do ES, e aqui vai mais uma dica: receitinha rápida e fácil de sobremesa para arrasar no réveillon. Um dos ingredientes é o vinho oficial da festa, que resulta em uma musse diferente de todas que você já provou.

MUSSE DE ESPUMANTE

INGREDIENTES: 
  • 250g de creme de leite
  • 300g de leite condensado
  • 500ml de espumante
  • 600g de chantili 
  • 500g de romã para decorar
MODO DE PREPARO:
  1. Bata o creme de leite, o leite condensado e o espumante no liquidificador.
  2. Misture com o chantili e coloque em taças de espumante.
  3. Leve à geladeira por pelo menos duas horas.
  4. Finalize com romã e sirva gelado.
Fonte: Daus. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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