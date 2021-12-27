10 espumantes para o réveillon que custam até R$ 60

Chegamos à semana em que 2021 se despede, e, com o novo ano já batendo à porta, falta escolher um espumante para o brinde da virada. Se você ainda não foi buscar o seu, aqui vai uma lista com 10 dicas inspiradoras, de garrafas que custam no máximo R$ 60. Tem do brut ao "ice", mais docinho e para beber com gelo.
1
Pierre Ponnelle Chardonnay Blanc de Blancs - FRANÇA
Espumante da Borgonha bastante acessível e fresco, com sabores de maçã e limão. É um vinho fácil de beber, bem vivo em acidez e com ótima intensidade e persistência. Vai bem com carne de porco, peixes (em especial salmão e atum) e massas. Quanto: R$ 59,90, na Meu Sommelier.
2
Verse Brut Peterlongo - BRASIL
Produzido com uvas Riesling Itálico e Trebbiano, tem aromas de frutas cítricas com traços sutis de mel. Na hora de harmonizar, sirva como aperitivo ou combinado a entradas, canapés, risotos, frutos do mar, peixes e carnes brancas. Quanto: R$ 48, na Wine Spot Adega.
3
Dadá de Finca Las Moras nº 7 Pink Sweet - ARGENTINA
Cremoso, delicado, frutado e muito refrescante, esse espumante pode ser degustado como aperitivo ou como acompanhamento para sushi e frutos do mar. Também combina com sobremesas à base de massa folhada, cremes e maçãs. Quanto: R$ 55,18, na Wine.
4
Monte Paschoal Brut - BRASIL
Elaborado com uvas Chardonnay e Riesling Itálico pelo método charmat, o espumante tem no aroma uma combinação de notas de frutas cítricas e frutas em calda com pão tostado e confeitaria. Quanto: R$ 46,59, no Carone.
5
Casa Perini Brut - BRASIL
O espumante, premiado com medalha de ouro no VIII Concurso do Espumante Brasileiro, tem aromas que lembram pera e maçã verde. Na harmonização, vale optar por saladas, queijos, peixes, defumados e carnes brancas. Quanto: R$ 49,59, no Carone.
6
Doña Dominga Brut Branco - CHILE
É um espumante 100% Chardonnay, com boa refrescância e aromas de maçã verde e pera. Na hora de harmonizar, revela-se um ótimo acompanhamento para ceviches e preparações com frutos do mar frescos. Quanto: R$ 43,90, no Extrabom.
7
Garibaldi Prosecco Ice - BRASIL
Com doçura e acidez balanceadas, esse espumante feito na Serra Gaúcha é ideal para ser bebido com gelo ou em drinques. É uma boa companhia para queijos de massa mole e mel, saladas com molhos levemente adocicados e sobremesas à base de frutas. Quanto: R$ 41,90, no Extraplus.
8
Rio Bravo Brut Rosé - BRASIL
Elaborado pelo método charmat com uvas Chardonnay, Riesling Itálico e Pinot Noir, na Serra Gaúcha, o espumante conquistou ouro no Brazil Wine Challenge 2020. Com aroma de frutas vermelhas frescas, como morango, cereja, framboesa e maçã, vai bem com aperitivos e entradas em geral, frutos do mar, queijos e pizzas. Quanto: R$ 39,90, na Meu Sommelier.
9
Lunar Perfetto Rosé Brut - BRASIL
Com aromas delicados de frutas vermelhas e um leve toque floral, o espumante é elaborado na Serra Gaúcha com uvas Pinot Noir e Chardonnay. Cremoso, refrescante e intenso, harmoniza com canapés, queijos, peixes, crustáceos, comida oriental e risotos leves. Quanto: R$ 26,90, no Extrabom.
10
Rio Sol Brut Branco - BRASIL
Elaborado com uvas Shiraz cultivadas no Vale do São Francisco/BA, o espumante apresenta aromas de flores brancas combinadas a frutas cítricas. Vai bem com saladas, carnes brancas grelhadas e queijos leves. Quanto: R$ 37,90, no São José.
LOJAS CONSULTADAS:
- Adegas Wine Spot (3533-2173), Wine e Meu Sommelier (2142-1482- esta loja é parceira do Clube A Gazeta. Assinantes têm 10% de desconto nos rótulos. Clique aqui e saiba mais).
- Supermercados: Carone (carone.com.br), Extrabom (extrabom.com.br), Extraplus (extraplus.com.br) e São José (saojosesupermercados.com.br).
- Preços apurados em 27/12/2021.