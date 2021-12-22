Veja lista com 70 restaurantes abertos no Natal e no réveillon

Vai curtir o feriadão de fim de ano na Grande Vitória? Ou vai passar Natal e ano-novo nas montanhas capixabas? Seja qual for o seu destino, e se a sua ideia é aproveitar a gastronomia desses locais, aqui vai uma lista com mais de 70 restaurantes, cafés, cervejarias e casas de doces e de lanches para ninguém passar vontade.
São estabelecimentos que funcionarão em esquema especial nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro para lhe receber com um cardápio variado e gostoso. A seleção de HZ inclui moqueca, hambúrguer, pizza, churrasco, gelato, chope artesanal, sushi, bolo e muito mais. Confira!
RESTAURANTES E CERVEJARIAS
Eliah Restaurante
Natal: 24/12 - das 12h às 16h. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 16h. Praia do Canto, Vitória. (27) 99782-7538.
Paris 6
Natal: 24/12 - das 11h45 às 15h. Ano-novo: 31/12 - das 11h45 às 15h. Praia do Canto, Vitória. (27) 98114-8846.
Canto do Vinho
Natal: 24/12 - das 12h às 16h. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 16h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-4070.
Maho Gastrobar
Natal: 24/12 - das 12h às 16h. 25/12 - das 10h às 22h. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 16h. 1/1 - das 10h às 22h. Quiosque 5, Praia de Camburi, Vitória.
Aleixo
Natal: 24/12 - das 12h às 16h. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 16h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400.
Salsa Pizza
Natal: 25/12 - das 18h às 22h30. Ano-novo: 1/1 - das 18h às 22h30. Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-6677.
Caranguejo do Assis
Natal: 24/12 - das 11h às 18h. 25/12 - das 11h à 0h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 18h. 1/1 - das 11h à 0h. Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.
Jussaras Forno
Ano-novo: 1/1 - das 18h às 22h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99912-4560.
Espaço Maria Mariana
Ano-novo: 31/12 e 1/1 - das 10h às 17h. Manguinhos, Serra. (27) 98826-2441.
Japatê
Natal: 25/12 - a partir das 18h. Ano-novo: 1/1 - a partir das 18h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3201-9201.
Don Due
Ano-novo: 1/1 - das 11h30 às 15h. Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 3248-1352.
Coco Bambu
Natal: 24/12 - das 11h30 à 0h. 25/12 - das 11h30 à 0h. Ano-novo: 31/12 – das 11h30 às 23h. 1/1 – das 11h30 à 1h. Shopping Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100.
Enseada Geraldinho
Natal: 24 e 25/12 - das 11 às 17h. Ano-novo: 31/12 e 1/1 - das 11h às 17h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6360.
A Casa Parrilla
Natal: 25/12 - das 18h à 0h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99688-1777.
Carbonito
Natal: 25/12 - das 18h à 0h. Ano-novo: 1/1 - das 18h à 0h. Parque das Castanheiras, Vila Velha. (27) 99255-2251.
Oca Café Tapiocaria
Natal: 24/12 - das 8h às 17h. Ano-novo: 31/12 - das 8h às 17h. Jardim Camburi, Vitória. (27) 99720-1087. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99998-1569. CLUBE A GAZETA: 20% de desconto no valor da conta. Clique aqui para saber mais.
Barlavento
Natal: 25/12 - das 12h à 1h. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 17h. 1/1 - das 18h às 2h. Praia de Camburi, Vitória. (27) 99824-0486.
Cervejaria Três Santas
Natal: 24/12 - das 10h às 16h. 25/12 - das 11h às 22h. Ano-novo: 31/12 - das 10h às 16h. 1/1 - das 11h às 22h. Circuito Caravaggio, Santa Teresa. (27) 99746-9270.
Outback (Vitória e Vila Velha)
Natal: 24 e 25/12 - das 12h às 16h. Ano-novo: 31/12 - das 12 às 16h. 1/1 - unidade de Vila Velha fechada e Vitória aberta a partir das 13h. Shopping Vitória - (27) 3235-7253. Shopping Vila Velha - (27) 3533-2126.
Banzai
Natal: 25/12 - a partir das 18h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-6812.
Bacana Churrasco e Cia
Natal: 24/12 - das 11 às 17h. 25/12 - das 11 à 0h. Ano-novo: 31/12 - das 11 às 17h. 1/1 - das 11 à 0h. Bairro República, Vitória. Também na Praia da Costa e Bairro de Fátima. (27) 3324-8707.
Peppe Restaurante
Natal: 24/12 - das 12h às 16h. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 16h. Praia do Canto, Vitória. (27) 99782-7538.
Bacco Praia do Canto
Natal: 24/12 - das 12h às 16h. Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-3040.
Empório Joaquim (bistrô)
Natal: 24/12 - das 9h às 17h. Ano-novo: 31/12 - das 8h às 17h. Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717.
Alecrim Cozinha Artesanal
Natal: 24/12 - das 11h30 às 16h30. Ano-novo: 31/12 - das 11h30 às 16h30. Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99749-9450.
Brasa Tchê
Natal: 25/12 - a partir das 16h. Jardim Camburi, Vitória. (27) 3376-7808.
Vila Rusticana
Natal: 25/12 - a partir das 19h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3534-3225.
Suzushi
Ano-novo: 31/12 e 1/1 - das 17h às 22h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99932-9898.
Casa Panapaná (vegano)
Natal: 24/12 - das 11h às 15h. Santa Lúcia, Vitória. (27) 99795-6157.
Don Aguilar
Natal: 25/12 - das 18h às 23h. Ano-novo: 1/1 - das 18h às 23h. Parque das Castanheiras, Vila Velha. (27) 3072-1649.
Tapiocaria Raiz Brazil
Natal: 25/12 - das 17h às 23h. Ano-novo: 1/1 - das 17h às 23h. Jardim da Penha, Vitória. (27) 99311-9853. Santa Mônica, Vila Velha. (27) 99286-1533.
Enseada Manguinhos
Natal: 24/12 - das 11h às 18h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 23h. Manguinhos, Serra. (27) 3243-1413.
Cervejaria Barba Ruiva
Natal: 24/12 - das 10h às 16h. 25/12 - das 12h às 22h. Ano-novo: 31/12 - das 10h às 16h. 1/1 - das 12h às 22h. Campinho, Domingos Martins. (27) 3268-1223.
Cervejaria Teresense
Natal: 24/12 - das 9h às 17h. Santa Teresa. (27) 99707-6062.
O Quintal Parrilla
Natal: 24/12 - das 11h às 17h e das 18h à 0h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 17h. 1/1 - das 18h à 0h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-1340.
Cantina Fiorentina do Mario
Ano-novo: 31/12 - das 11h30 às 14h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-5797.
Restaurante Nossa Vida
Natal: 24/12 - das 11h às 14h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 14h. 1/1 - das 11h às 15h. Bananeiras, Venda Nova do Imigrante. (28) 99944-0268.
Raiz do Canto
Natal: 24/12 - das 11h30 às 16h. 25/12 - das 18h à 0h. Ano-novo: 31/12 - das 11h30 às 16h. 1/1 - das 18h à 0h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3215-5329. CLUBE A GAZETA: 20% de desconto no prato executivo e 20% de desconto para toda a adega. Clique aqui para saber mais.
Timoneiro
Natal: 24/12 - das 11h30 às 17h30. Ano-novo: 31/12 e 1/1 - das 11h30 às 17h30. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-4266.
Don Pedro Bistrô
Natal: 24/12 - das 11h às 16h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 16h. Praia do Canto, Vitória. (27) 99275-0259.
A Oca Bistrô
Natal: 24/12 - das 12h às 16h. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 18h. Centro, Vitória. (27) 98825-6714. CLUBE A GAZETA: café expresso de cortesia, 10% de desconto + 5% de cashback no programa Takeat e 10% de desconto no drinque Marola e no prato Capixabíssimo. Clique aqui para saber mais.
Don Camaleone
Natal: 25/12 - a partir das 17h. Ano-novo: 1/1 - a partir das 17h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995.
Salsa Self-service
Natal: 24/12 - das 11h30 às 14h30. Ano-novo: 31/12 - das 11h30 às 14h30. Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-7511.
Spaghetti
Natal: 24/12 - das 12h às 15h. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 15h. Bento Ferreira, Vitória. (27) 3324-8866. Parque das Castanheiras, Vila Velha. (27) 3299-6125.
Poke Beach
Natal: 24/12 - das 11h30 às 16h. Ano-novo: 31/12 - das 11h30 às 16h. Praia da Costa, Vila Velha. Santa Lúcia, Vitória. (27) 3072-0765.
Los Chicos
Natal: 25/12 - das 18h30 às 23h. Mata da Praia, Vitória. (27) 3207-7147. CLUBE A GAZETA: 15% de desconto em todo o cardápio, exceto bebidas. Clique aqui para saber mais.
Ronchi Beer Cervejaria
Natal: 24/12 - das 11h às 19h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 18h. 1/1 - das 11h à 0h. Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99814-4005.
Cervejaria Azzurra
Natal: 24/12 - das 10h às 17h. 25/12 - das 13h às 20h. Ano-novo: 1/1 - das 12h às 20h Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99818-2828.
Épico Beach Bar
Natal: 24/12 - das 10h às 16h. 25/12 - das 12h às 22h. 31/12 - das 10h às 16h. 1/1 - das 10h às 22h. Curva da Jurema, Vitória.
EMPÓRIOS, HAMBURGUERIAS E CAFETERIAS
Casa Roti
Natal: 24/12 - das 9h às 16h. 25/12 - das 8h às 11h. Ano-novo: 31/12 - das 8h às 15h. Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-4060.
Bento Açougueria
Natal: 24/12 - das 9h às 18h. Ano-novo: 31/12 - das 9h às 18h. Bento Ferreira, Vitória. (27) 99766-0060.
Chocolateria Brasil
Natal: 24/12 - das 10h às 17h. Ano-novo: 31/12 - das 10h às 17h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783.
Gelato Arte
Natal: 24/12 - das 12h às 18h. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 18h. 1/1 - das 12h às 22h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3020-9636.
Best Burger
Natal: 25/12 - das 18h às 22h30. Jardim da Penha, Vitória. (27) 99904-9165.
Casa Aurê (vegano)
Natal: 24/12 - das 10h às 18h. Ano-novo: 31/12 - das 10h às 16h. Praia do Canto, Vitória.
Paôla Cakes
Natal: 24/12 - das 12h às 17h30. Centro, Serra. (27) 99789-6724.
Burger & Fries
Natal: 25/12 - das 17h30 às 22h30. Ano-novo: 1/1 - das 17h30 às 22h30. Mata da Praia, Vitória. (27) 99246-4497. Também em Vila Velha.
Thaís Góis Cozinha Especial
Natal: 24/12 - das 9h às 16h (café e loja). 25/12 - das 9h às 13h (loja). Praia do Canto, Vitória. (27) 99816-1828.
Ricks Burger
Ano-novo: 1/1 - das 17h às 23h. Soteco, Vila Velha.
Ricks Food Park - Smashtown Burger, Pattyz Pizzas e The Good Cop Donut Shop
Ano-novo: 1/1 - das 17h às 23h. Mata da Praia, Vitória.
Olima Culinária Afetiva
Natal: 24/12- das 8h às 12h. 31/12 - das 8h às 12h. Jardim Camburi, Vitória. (27) 99789-7807.
Doceria do Léo
Natal: 24/12 - das 12h às 20h. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 20h. Cobilândia e Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99603-2288.
Xuxu Confeitaria
Natal: 24/12 - das 12h às 17h. Caçaroca, Serra. (27) 99794-7765.
The Coffee
Natal: 24/12 - das 7h30 às 19h. Ano-novo: 31/12 - das 7h30 às 19h. Praia do Canto, Vitória.