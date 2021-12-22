Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande Vitória e Região Serrana

Veja lista com 70 restaurantes abertos no Natal e no réveillon

Nem tudo vai fechar no feriado! Reunimos opções com horário especial nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1° de janeiro para ninguém passar vontade
Evelize Calmon

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 19:27

Moqueca capixaba servida no restaurante Maria Mariana, em Manguinhos
Quer comer moqueca? O Maria Mariana é uma opção em Manguinhos Crédito: Evelize Calmon
Vai curtir o feriadão de fim de ano na Grande Vitória? Ou vai passar Natal e ano-novo nas montanhas capixabas? Seja qual for o seu destino, e se a sua ideia é aproveitar a gastronomia desses locais, aqui vai uma lista com mais de 70 restaurantes, cafés, cervejarias e casas de doces e de lanches para ninguém passar vontade. 
São estabelecimentos que funcionarão em esquema especial nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro para lhe receber com um cardápio variado e gostoso. A seleção de HZ inclui moqueca, hambúrguer, pizza, churrasco, gelato, chope artesanal, sushi, bolo e muito mais. Confira!  
Pratos e entradas do Peppe Restaurante, em Vitória
Nos feriados, o Peppe Restaurante vai abrir para almoço  Crédito: Peppe/Instagram

RESTAURANTES E CERVEJARIAS

Eliah Restaurante

Natal: 24/12 - das 12h às 16h. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 16h. Praia do Canto, Vitória. (27) 99782-7538.

Paris 6

Natal: 24/12 - das 11h45 às 15h. Ano-novo: 31/12 - das 11h45 às 15h. Praia do Canto, Vitória. (27) 98114-8846.

Canto do Vinho

Natal: 24/12 - das 12h às 16h. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 16h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-4070.

Maho Gastrobar

Natal: 24/12 - das 12h às 16h. 25/12 - das 10h às 22h. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 16h. 1/1 - das 10h às 22h. Quiosque 5, Praia de Camburi, Vitória.                 

Aleixo

Natal: 24/12 - das 12h às 16h. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 16h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400.

Salsa Pizza

Natal: 25/12 - das 18h às 22h30. Ano-novo: 1/1 - das 18h às 22h30. Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-6677.

Caranguejo do Assis

Natal: 24/12 - das 11h às 18h. 25/12 - das 11h à 0h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 18h. 1/1 - das 11h à 0h. Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.

Jussaras Forno

Ano-novo: 1/1 - das 18h às 22h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99912-4560.

Espaço Maria Mariana

Ano-novo: 31/12 e 1/1 - das 10h às 17h. Manguinhos, Serra. (27) 98826-2441.

Japatê

Natal: 25/12 - a partir das 18h. Ano-novo: 1/1 - a partir das 18h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3201-9201. 

Don Due

Ano-novo: 1/1 - das 11h30 às 15h. Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 3248-1352.

Coco Bambu

Natal: 24/12 - das 11h30 à 0h. 25/12 - das 11h30 à 0h. Ano-novo: 31/12 – das 11h30 às 23h. 1/1 – das 11h30 à 1h. Shopping Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100.

Enseada Geraldinho

Natal: 24 e 25/12 - das 11 às 17h. Ano-novo: 31/12 e 1/1 - das 11h às 17h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6360.

A Casa Parrilla

Natal: 25/12 - das 18h à 0h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99688-1777.

Carbonito

Natal: 25/12 - das 18h à 0h. Ano-novo: 1/1 - das 18h à 0h. Parque das Castanheiras, Vila Velha. (27) 99255-2251. 

Oca Café Tapiocaria

Natal: 24/12 - das 8h às 17h. Ano-novo: 31/12 - das 8h às 17h. Jardim Camburi, Vitória. (27) 99720-1087. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99998-1569. CLUBE A GAZETA: 20% de desconto no valor da conta. Clique aqui para saber mais.

Barlavento

Natal: 25/12 - das 12h à 1h. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 17h. 1/1 - das 18h às 2h. Praia de Camburi, Vitória. (27) 99824-0486.

Cervejaria Três Santas

Natal: 24/12 - das 10h às 16h. 25/12 - das 11h às 22h. Ano-novo: 31/12 - das 10h às 16h. 1/1 - das 11h às 22h. Circuito Caravaggio, Santa Teresa. (27) 99746-9270.
Petiscos e cervejas da Azzurra Cervejaria, em Pedra Azul
A Azzurra Cervejaria fica na Rota do Lagarto, em Pedra Azul Crédito: Renan Moysés

Outback (Vitória e Vila Velha)

Natal: 24 e 25/12 - das 12h às 16h. Ano-novo: 31/12 - das 12 às 16h. 1/1 - unidade de Vila Velha fechada e Vitória aberta a partir das 13h. Shopping Vitória - (27) 3235-7253. Shopping Vila Velha - (27) 3533-2126.

Banzai

Natal: 25/12 - a partir das 18h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-6812.

Bacana Churrasco e Cia

Natal: 24/12 - das 11 às 17h. 25/12 - das 11 à 0h. Ano-novo: 31/12 - das 11 às 17h. 1/1 - das 11 à 0h. Bairro República, Vitória. Também na Praia da Costa e Bairro de Fátima. (27) 3324-8707.

Peppe Restaurante

Natal: 24/12 - das 12h às 16h. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 16h. Praia do Canto, Vitória. (27) 99782-7538. 

Bacco Praia do Canto

Natal: 24/12 - das 12h às 16h. Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-3040. 

Empório Joaquim (bistrô)

Natal: 24/12 - das 9h às 17h. Ano-novo: 31/12 - das 8h às 17h. Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717.

Alecrim Cozinha Artesanal

Natal: 24/12 - das 11h30 às 16h30. Ano-novo: 31/12 - das 11h30 às 16h30. Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99749-9450.

Brasa Tchê

Natal: 25/12 - a partir das 16h. Jardim Camburi, Vitória. (27) 3376-7808.

Vila Rusticana

Natal: 25/12 - a partir das 19h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3534-3225.

Suzushi

Ano-novo: 31/12 e 1/1 - das 17h às 22h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99932-9898.

Casa Panapaná (vegano)

Natal: 24/12 - das 11h às 15h. Santa Lúcia, Vitória. (27) 99795-6157.

Don Aguilar

Natal: 25/12 - das 18h às 23h. Ano-novo: 1/1 - das 18h às 23h. Parque das Castanheiras, Vila Velha. (27) 3072-1649.

Tapiocaria Raiz Brazil

Natal: 25/12 - das 17h às 23h. Ano-novo: 1/1 - das 17h às 23h. Jardim da Penha, Vitória. (27) 99311-9853. Santa Mônica, Vila Velha. (27) 99286-1533.  

Enseada Manguinhos

Natal: 24/12 - das 11h às 18h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 23h. Manguinhos, Serra. (27) 3243-1413.

Cervejaria Barba Ruiva

Natal: 24/12 - das 10h às 16h. 25/12 - das 12h às 22h. Ano-novo: 31/12 - das 10h às 16h. 1/1 - das 12h às 22h. Campinho, Domingos Martins. (27) 3268-1223.

Cervejaria Teresense

Natal: 24/12 - das 9h às 17h. Santa Teresa. (27) 99707-6062.  
Pizza da Jussaras Forno, em Vila Velha
Pizzas são o carro-chefe da Jussaras Forno Crédito: Jussaras/Instagram

O Quintal Parrilla

Natal: 24/12 - das 11h às 17h e das 18h à 0h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 17h. 1/1 - das 18h à 0h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-1340.

Cantina Fiorentina do Mario

Ano-novo: 31/12 - das 11h30 às 14h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-5797. 

Restaurante Nossa Vida

Natal: 24/12 - das 11h às 14h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 14h. 1/1 - das 11h às 15h. Bananeiras, Venda Nova do Imigrante. (28) 99944-0268.

Raiz do Canto

Natal: 24/12 - das 11h30 às 16h. 25/12 - das 18h à 0h. Ano-novo: 31/12 - das 11h30 às 16h. 1/1 - das 18h à 0h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3215-5329. CLUBE A GAZETA: 20% de desconto no prato executivo e 20% de desconto para toda a adega. Clique aqui para saber mais

Timoneiro

Natal: 24/12 - das 11h30 às 17h30. Ano-novo: 31/12 e 1/1 - das 11h30 às 17h30. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-4266. 

Don Pedro Bistrô

Natal: 24/12 - das 11h às 16h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 16h. Praia do Canto, Vitória. (27) 99275-0259.

A Oca Bistrô

Natal: 24/12 - das 12h às 16h. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 18h. Centro, Vitória. (27) 98825-6714. CLUBE A GAZETA: café expresso de cortesia, 10% de desconto + 5% de cashback no programa Takeat e 10% de desconto no drinque Marola e no prato Capixabíssimo. Clique aqui para saber mais.  

Don Camaleone

Natal: 25/12 - a partir das 17h. Ano-novo: 1/1 - a partir das 17h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995.

Salsa Self-service

Natal: 24/12 - das 11h30 às 14h30. Ano-novo: 31/12 - das 11h30 às 14h30. Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-7511.

Spaghetti

Natal: 24/12 - das 12h às 15h. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 15h. Bento Ferreira, Vitória. (27) 3324-8866. Parque das Castanheiras, Vila Velha. (27) 3299-6125.

Poke Beach

Natal: 24/12 - das 11h30 às 16h. Ano-novo: 31/12 - das 11h30 às 16h. Praia da Costa, Vila Velha. Santa Lúcia, Vitória. (27) 3072-0765.

Los Chicos

Natal: 25/12 - das 18h30 às 23h. Mata da Praia, Vitória. (27) 3207-7147. CLUBE A GAZETA: 15% de desconto em todo o cardápio, exceto bebidas. Clique aqui para saber mais.

Ronchi Beer Cervejaria

Natal: 24/12 - das 11h às 19h. Ano-novo: 31/12 - das 11h às 18h. 1/1 - das 11h à 0h. Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99814-4005.

Cervejaria Azzurra

Natal: 24/12 - das 10h às 17h. 25/12 - das 13h às 20h. Ano-novo: 1/1 - das 12h às 20h Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99818-2828.

Épico Beach Bar

Natal: 24/12 - das 10h às 16h. 25/12 - das 12h às 22h. 31/12 - das 10h às 16h. 1/1 - das 10h às 22h. Curva da Jurema, Vitória.    
Café especial, pão e bolo servidos na cafeteria Olima, em Vitória
Na hora do café, uma opção é a Olima, em Jardim Camburi Crédito: Olima/Instagram

EMPÓRIOS, HAMBURGUERIAS E CAFETERIAS

Casa Roti

Natal: 24/12 - das 9h às 16h. 25/12 - das 8h às 11h. Ano-novo: 31/12 - das 8h às 15h. Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-4060.

Bento Açougueria

Natal: 24/12 - das 9h às 18h. Ano-novo: 31/12 - das 9h às 18h. Bento Ferreira, Vitória. (27) 99766-0060.

Chocolateria Brasil

Natal: 24/12 - das 10h às 17h. Ano-novo: 31/12 - das 10h às 17h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783. 

Gelato Arte

Natal: 24/12 - das 12h às 18h. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 18h. 1/1 - das 12h às 22h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3020-9636. 

Best Burger

Natal: 25/12 - das 18h às 22h30. Jardim da Penha, Vitória. (27) 99904-9165.

Casa Aurê (vegano)

Natal: 24/12 - das 10h às 18h. Ano-novo: 31/12 - das 10h às 16h. Praia do Canto, Vitória. 

Paôla Cakes

Natal: 24/12 - das 12h às 17h30. Centro, Serra. (27) 99789-6724.

Burger & Fries

Natal: 25/12 - das 17h30 às 22h30. Ano-novo: 1/1 - das 17h30 às 22h30. Mata da Praia, Vitória. (27) 99246-4497. Também em Vila Velha.   

Thaís Góis Cozinha Especial

Natal: 24/12 - das 9h às 16h (café e loja). 25/12 - das 9h às 13h (loja). Praia do Canto, Vitória. (27) 99816-1828. 

Ricks Burger

Ano-novo: 1/1 - das 17h às 23h. Soteco, Vila Velha. 

Ricks Food Park - Smashtown Burger, Pattyz Pizzas e The Good Cop Donut Shop

Ano-novo: 1/1 - das 17h às 23h. Mata da Praia, Vitória. 

Olima Culinária Afetiva

Natal: 24/12- das 8h às 12h. 31/12 - das 8h às 12h. Jardim Camburi, Vitória. (27) 99789-7807. 

Doceria do Léo

Natal: 24/12 - das 12h às 20h. Ano-novo: 31/12 - das 12h às 20h. Cobilândia e Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99603-2288.  

Xuxu Confeitaria

Natal: 24/12 - das 12h às 17h. Caçaroca, Serra. (27) 99794-7765. 

The Coffee

Natal: 24/12 - das 7h30 às 19h. Ano-novo: 31/12 - das 7h30 às 19h. Praia do Canto, Vitória. 
Hambúrguer da lanchonete Burger & Fries
Vai um hambúrguer aí? A Burger & Fries também vai abrir Crédito: Burger & Fries/Instagram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Natal Réveillon
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena
Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados