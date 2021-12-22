Brownie de Nutella com morango e chantili para adoçar o Natal

A melhor opção para servir com a torta é um espumante moscatel rosé. Os moscatéis geralmente combinam com sobremesas pois são espumantes doces. Além disso, o morango da receita faz uma ótima ligação com as notas de frutas vermelhas presentes no moscatel rosé, o que torna essa harmonização perfeita, elevando a sobremesa e o vinho a outro patamar de sabor.