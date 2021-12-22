Brownie de Nutella com morango e chantili para adoçar o Natal

LISTA DE INGREDIENTES:
- 2 colheres (sopa) bem cheias de Nutella
- 3 ovos
- 1 xícara de açúcar refinado
- 3 colheres (sopa) de amêndoas
- 100g de manteiga derretida
- 1/2 xícara de trigo
- 400ml de chantili
- 2 colheres cheias de leite em pó
- 4 colheres de leite condensado
- 15 morangos grandes/médios
- Açúcar de confeiteiro para polvilhar
Qual o melhor vinho para harmonizar?
A melhor opção para servir com a torta é um espumante moscatel rosé. Os moscatéis geralmente combinam com sobremesas pois são espumantes doces. Além disso, o morango da receita faz uma ótima ligação com as notas de frutas vermelhas presentes no moscatel rosé, o que torna essa harmonização perfeita, elevando a sobremesa e o vinho a outro patamar de sabor.