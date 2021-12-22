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Brownie de Nutella com morango e chantili para adoçar o Natal

A sobremesa é perfeita para a ceia e combina com um vinho doce. Assista ao passo-a-passo da receita e arrase na harmonização!

Públicado em 

22 dez 2021 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

A receita de hoje combina três ingredientes maravilhosos e muito utilizados na confeitaria: Nutella, chantili e morangos frescos. O resultado é uma torta brownie incrível e perfeita para as ceias de fim de ano.
Para deixá-la com a cara do Natal, você pode fazer “nevar” sobre ela, polvilhando açúcar de confeiteiro. Gostou da ideia? Então assista ao vídeo com o passo-a-passo da receita: 

LISTA DE INGREDIENTES:

  • 2 colheres (sopa) bem cheias de Nutella
  • 3 ovos
  • 1 xícara de açúcar refinado
  • 3 colheres (sopa) de amêndoas
  • 100g de manteiga derretida
  • 1/2 xícara de trigo
  • 400ml de chantili
  • 2 colheres cheias de leite em pó
  • 4 colheres de leite condensado
  • 15 morangos grandes/médios
  • Açúcar de confeiteiro para polvilhar 

Qual o melhor vinho para harmonizar?

A melhor opção para servir com a torta é um espumante moscatel rosé. Os moscatéis geralmente combinam com sobremesas pois são espumantes doces. Além disso, o morango da receita faz uma ótima ligação com as notas de frutas vermelhas presentes no moscatel rosé, o que torna essa harmonização perfeita, elevando a sobremesa e o vinho a outro patamar de sabor.

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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