PICANHA SUÍNA, TOMATE ASSADO E FAROFA DE ABACAXI COM BACON
- INGREDIENTES (serve 4 pessoas):
- Para a picanha assada:
- Meio abacaxi cortado em rodelas
- 1 peça de picanha suína com capa de gordura
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Azeite
- Para a farofa:
- 200g de bacon cortado em cubos
- 1 dente de alho picado
- 1/4 de abacaxi assado cortado em cubos
- 70g de manteiga
- 3 xícaras de farinha de mandioca flocada
- Cebolinha picada a gosto
- Para o acompanhamento:
- 15 tomates cereja ou holandês em rama
- Tomilho e manjericão frescos
Quais os melhores vinhos para harmonizar?
A carne de porco nos permite vinhos brancos e tintos. Uma combinação clássica é com a Riesling, uma uva branca super aromática e de altíssima acidez, que neste caso tem a função de balancear a combinação, já que a picanha é um corte mais gorduroso. O abacaxi presente na farofa e as notas frutadas da uva levam essa harmonização a outro patamar. Os melhores exemplares de Riesling vêm da Alsácia (França) e de Washington (EUA). O Carmenère do Chile, em especial das regiões de Colchagua e Alto Chapoal, é uma boa opção de vinho tinto. Suas notas de especiarias (como páprica e pimenta-do-reino) tornam a harmonização bem interessante.