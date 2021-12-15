Menu da semana

Picanha suína, tomate assado e farofa de abacaxi com bacon

Que tal preparar essa receita no Natal? A carne, suculenta por dentro e crocante por fora, harmoniza com vinhos brancos e tintos

Públicado em 

15 dez 2021 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

No Natal, a carne suína ganha uma evidência que, para mim, deveria existir em todos os meses do ano. É versátil, pois permite diferentes cortes e possibilidades de preparo, além de ser bastante saborosa e acessível. A receita de hoje, uma suculenta picanha suína assada, é uma sugestão para a ceia de Natal, mas pode, e deve, ser apreciada em outras ocasiões.
A farofa de abacaxi com bacon que a acompanha pode ser substituída por legumes assados na mesma assadeira. Batatas ao murro com alho e alecrim ou, se você quiser ousar, purê de maçã com especiarias, também ficam incríveis como acompanhamento.
Assista ao vídeo para conferir o modo de preparo e veja abaixo a lista de ingredientes para a receita.

PICANHA SUÍNA, TOMATE ASSADO E FAROFA DE ABACAXI COM BACON

  • INGREDIENTES (serve 4 pessoas):
  • Para a picanha assada:
  • Meio abacaxi cortado em rodelas
  • 1 peça de picanha suína com capa de gordura
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Azeite
  • Para a farofa:
  • 200g de bacon cortado em cubos
  • 1 dente de alho picado
  • 1/4 de abacaxi assado cortado em cubos
  • 70g de manteiga
  • 3 xícaras de farinha de mandioca flocada 
  • Cebolinha picada a gosto
  • Para o acompanhamento:
  • 15 tomates cereja ou holandês em rama 
  • Tomilho e manjericão frescos

Quais os melhores vinhos para harmonizar?

A carne de porco nos permite vinhos brancos e tintos. Uma combinação clássica é com a Riesling, uma uva branca super aromática e de altíssima acidez, que neste caso tem a função de balancear a combinação, já que a picanha é um corte mais gorduroso. O abacaxi presente na farofa e as notas frutadas da uva levam essa harmonização a outro patamar. Os melhores exemplares de Riesling vêm da Alsácia (França) e de Washington (EUA). O Carmenère do Chile, em especial das regiões de Colchagua e Alto Chapoal, é uma boa opção de vinho tinto. Suas notas de especiarias (como páprica e pimenta-do-reino) tornam a harmonização bem interessante. 

Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

Tópicos Relacionados

Gastronomia vinhos Receitas
