Cervejarias se reúnem e abrem bar colaborativo em Vitória

O restaurante do hotel Golden Tulip Porto Vitória terá ceia de réveillon no dia 31/12, com decoração temática e música ao vivo. O jantar será servido das 20h às 23h30 e cada mesa terá uma garrafa de espumante para brindar na virada. O som fica por conta da banda Faixa Bônus. O valor é R$ 380 por pessoa e já inclui bebidas (água, suco, refrigerante, vinho e cerveja). Crianças de 8 a 12 anos têm 50% de desconto. O hotel fica na Enseada do Suá, em frente à Praça do Papa. Reservas e mais informações: (27) 3533-1300 (telefone e Whatsapp).

