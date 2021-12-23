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Cervejarias se reúnem e abrem bar colaborativo em Vitória

Saiba quem está por trás do Colab Cervejas e Petiscos, e leia também: chegada da N.O.Z ao Estado e ceia de réveillon no Golden Tulip
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 16:45

Cervejas artesanais Convento e Loro Loco com costelinha suína defumada ao molho barbecue, servidos do bar Colab, em Vitória
Cervejas artesanais capixabas e costelinha com barbecue Crédito: Gabriel Lordello
A rota cervejeira no Espírito Santo ganhou neste mês uma nova parada, o bar Colab Cervejas e Petiscos, localizado em Jardim Camburi, Vitória. Como o nome sugere, o point é colaborativo, pois surgiu de uma parceria entre duas cervejarias capixabas: a Convento e a LoroLoco Brewery Co. O funcionamento é de terça a domingo. 
Além do autosserviço de chope, o espaço oferece drinques - de destilados e também de cerveja - e petiscos, como costelinha suína defumada com molho barbecue (R$ 49,90/630g) e torresmo pipoquinha (R$ 14,90). Nas taças, destaque para o Elizabeth II, feito de gim, maracujá e American IPA, com borda de sal e pimenta-do-reino (R$ 29,90).

BARRINHAS VICIANTES 

A N.O.Z, franquia especializada em barrinhas de nuts caramelizadas e personalizáveis, acaba de inaugurar sua primeira unidade no Estado, no piso L1 do Shopping Vila Velha. Além das barras, adoçadas apenas com açúcar de coco e mel, estão à venda no quiosque granolas, castanhas temperadas e pastas feitas com oleaginosas. Mais informações: (27) 99201-0370.      
Barrinhas de nuts personalizáveis da franquia N.O.Z, em Vila Velha
As barrinhas são adoçadas com açúcar de coco e mel Crédito: N.O.Z/Divulgação

Jantar especial para a virada

O restaurante do hotel Golden Tulip Porto Vitória terá ceia de réveillon no dia 31/12, com decoração temática e música ao vivo. O jantar será servido das 20h às 23h30 e cada mesa terá uma garrafa de espumante para brindar na virada. O som fica por conta da banda Faixa Bônus. O valor é R$ 380 por pessoa e já inclui bebidas (água, suco, refrigerante, vinho e cerveja). Crianças de 8 a 12 anos têm 50% de desconto. O hotel fica na Enseada do Suá, em frente à Praça do Papa. Reservas e mais informações: (27) 3533-1300 (telefone e Whatsapp).

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