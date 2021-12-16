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Pitadas

Café com drinques e jazz à beira-mar é aberto na Curva da Jurema

Saiba mais sobre o Clericot Cafe, de Diogo Cypriano, e veja também: reabertura do Peppe, novidades do Bar.bosa e grazing board de Gabriela Mignoni
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 18:36

Drinque e ceviches do Clericot Cafe, na Curva da Jurema, em Vitória
Coquetel e ceviche: harmonização para curtir na praia Crédito: Clericot/Divulgação
Se você tem saudades das noites de jazz na Curva da Jurema, já pode anotar na agenda: o Clericot Cafe, que abre as portas oficialmente nesta sexta (17), receberá um trio toda semana, sempre às quintas-feiras, das 19h às 22h. Mas a música é apenas um dos atrativos do point, onde a grande aposta são os cafés e os coquetéis.
Um em especial, o clericot, não só dá nome à casa como promete virar febre no verão. A bebida, feita de espumante, licor de limão, água gasosa e frutas picadas, ganha a assinatura do mixologista Diogo Cypriano em duas versões: a Vert, com maçã e uva verde, e a Rouge, com morango e uva verde (R$ 35/400ml e R$ 85/1,2 l).  
Ambiente do Clericot Cafe, na Curva da Jurema, Vitória
Ambiente interno do novo café da Curva Crédito: Clericot/Divulgação
"A proposta é ser um café/bar 'take out' com estrutura para receber atletas de praia e reuniões de negócios, e também ser um lugar atraente para brindar no fim de tarde com coquetéis elaborados, em interação com a praia", explica Diogo, que é sócio-proprietário. Além dos drinques, serão servidos cafés especiais do Caparaó e comidinhas como croissants, bolos, quiches e pães.  
Clericot do bar Clericot Cafe, na Curva da Jurema, em Vitória
Clericot Rouge: especialidade da casa  Crédito: Clericot/Divulgação
A casa terá brunch todos os dias, das 8h às 15h, e o chef peruano Marco Rodriguez (ex-Pachamama) estará na cozinha aos sábados preparando especialidades como ceviche, lomo saltado e polvo com batatas ao murro. Em dezembro, o funcionamento será de quarta a domingo, das 8h à meia-noite. Av. José Miranda Machado, 345, no quiosque ao lado da Polícia Militar.  

RESTAURANTE DE CASA (E CARA) NOVA 

Ao deixar o Day by Day, o Peppe tinha novo endereço garantido na Praia do Canto: o número 60 da Rua Afonso Cláudio. Após alguns meses em obras, o restaurante voltou à ativa nesse local, dividindo a fachada com o mediterrâneo Eliah, dos mesmos sócios. O menu traz as mesmas influências espanhola, brasileira e italiana que marcaram sua trajetória. 
O arroz de pato e a fregola de frutos do mar seguem no cardápio, assinado pelo chef Vinicius Cavalcante. O Corn & Beef (creme de milho, tomate, cebolinha, beby beef, molho roti, gremolata e farofa de panko) e o Camarão & Orecchiette (massa com molho de tomate levemente adocicado, camarões empanados e fonduta de parmesão) são novidades. 

GYOZA DEFUMADO, CERVEJA DE SIRI E MUITO MAIS 

No Bairro República, o chef Rafa Barbosa acaba de renovar o cardápio do Bar.bosa. O menu-degustação, agora com seis etapas, inclui, em sequência: salame e marinados, leite de onça + carne de onça, gyoza de porco defumado, filé com molho de cogumelos + fritas, queijo + cebola caramelizada e cheesecake de canastra com doce de leite e praliné (R$ 90 por pessoa/bebidas à parte).   
Gyoza de lombo de porco defumado do Bar.bosa, em Vitória
O gyoza de porco defumado faz parte do menu-degustação Crédito: Bar.bosa/Divulgação
Um lançamento que vale a pena provar é a cerveja de siri. Ficou curioso? Visite o bar na Rua Rosendo Serapião de Souza Filho, 630, República, Vitória. O funcionamento é de terça a sábado, das 18h à 0h. Mais informações: (27) 3207-5441.

GRAZING BOARD PARA RECEBER COM ESTILO

As grazing boards são bandejas de frios que impressionam pela beleza da montagem e permitem inúmeras possibilidades de comidinhas para receber convidados com estilo. A empreendedora Gabriela Mignoni embarcou na tendência e lançou uma seleção especial para as confraternizações de fim de ano. 
Grazing board produzida por Gabriela Mignoni para as festas de fim de ano
Grazing board: tendência para confraternizações intimistas Crédito: Gabriela Mignoni/Instagram
Sua grazing vem com queijos, embutidos, salmão defumado, frutas secas, geleia de frutas vermelhas, sour cream e torradinhas de arroz, entre outros itens, e pode ser encomendada até 18/12. Quanto: R$ 350 (serve de seis a sete pessoas). Para outras ocasiões, basta pedir com três dias de antecedência. (27) 99902-7368.

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