Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem desperdício

Chef ensina 3 receitas para aproveitar sobras da ceia

Siga as dicas do mestre Juarez Campos e aprenda a preparar Bacalhau Espiritual, arroz de lombo com couve e frango à francesa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 25 de Dezembro de 2021 às 02:00

Chef Juarez Campos ensina a preparar pratos com sobras da ceia de Natal
Bacalhau, lombo e frango: receitas do chef Juarez  Crédito: Vitor Jubini
Depois das festas de fim de ano, quase sempre bate a dúvida entre comer o que sobrou e transformar os remanescentes do banquete em novos pratos. Se você escolheu a segunda opção, pode inspirar-se em três dicas certeiras do chef Juarez Campos, assistindo ao vídeo abaixo.
Nele é possível acompanhar o passo-a-passo de um Bacalhau Espiritual, de um arroz "amineirado" de lombo com couve e de um frango à francesa. Ao longo deste texto, detalhamos as quantidades de ingredientes e as instruções de preparo. 

BACALHAU ESPIRITUAL

INGREDIENTES:
  • Rende 10 porções
  • 800g de bacalhau dessalgado, aferventado por 10 minutos e desfiado
  • 1 cebola grande picada
  • 1 cenoura grande ralada grossa
  • 6 dentes de alho grandes picadinhos
  • 6 tomates sem pele e sem sementes picados
  • 2 colheres (sopa) de salsa picadinha
  • 2 colheres (sopa) de cebolinha verde picadinha
  • 1 xícara de azeite português
  • 1 xícara de azeitonas verdes picadas (opcional)
  • 1 xícara de palmito picado (opcional)
  • 1 colher (chá) de colorau
  • 4 xicaras de molho branco (béchamel)
  • Farinha de rosca
  • Parmesão ralado
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino branca a gosto
Bacalhau espiritual preparado pelo Chef Juarez Campos com sobras da ceia de natal
O Bacalhau Espiritual vai ao forno para gratinar Crédito: Vitor Jubini
MODO DE PREPARO:
  1. Refogue a cebola, o alho e o colorau no azeite. 
  2. Junte a cenoura, o tomate, o palmito, a salsa, a cebolinha e refogue. 
  3. Adicione o bacalhau e, se necessário, um pouco de água da fervura dele. Refogue. 
  4. Junte metade do molho branco, o presunto, duas colheres (sopa) de parmesão ralado e misture bem. Verifique o tempero.
MONTAGEM:
  • Coloque o creme em um refratário e cubra com o restante do molho branco. Polvilhe parmesão e, sobre ele, a farinha de rosca. Salpique pedacinhos de manteiga e leve ao forno preaquecido a 250º C para gratinar. Sirva com arroz branco ou arroz com brócolis.

ARROZ DE LOMBO COM COUVE 

  • INGREDIENTES: 
  • Rende 4 porções
  • 2 xícaras de arroz pronto
  • 1 xícara de sobra de lombo (pode ser de tender ou de pernil assado cortado em cubos)
  • 1 cebola média picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 xícara de molho de tomate
  • 1/4 de pimenta dedo-de-moça picada
  • 1 colher (sopa) de salsa e cebolinha picada
  • 1 xícara de caldo de frango ou de legumes
  • Meio maço de couve cortada em tirinhas
  • 4 ovos fritos com gema mole
  • Azeite
Arroz de lombo com couve a cavalo preparado pelo Chef Juarez Campos com sobras da ceia de natal
O chef sugere finalizar o arroz com um ovo frito de gema mole Crédito: Vitor Jubini
MODO DE PREPARO:
  1. Refogue a cebola e o alho no azeite. 
  2. Junte as carnes, o molho de tomate, a pimenta dedo-de-moça, a salsa, a cebolinha e o caldo. 
  3. Deixe cozinhar um pouco e, em seguida, junte o arroz e aqueça. O arroz deve ficar úmido. Se achar necessário, junte um pouco mais de caldo. 
  4. Acerte o tempero e misture a couve. 
  5. Sirva com um ovo frito por cima do arroz.

FRANGO À FRANCESA

INGREDIENTES:
  • Rende 4 porções
  • 2 peitos de frango desossados, cozidos e desfiados
  • 100g de ervilhas frescas
  • 2 cebolas médias fatiadas finas em meia lua
  • 200g de presunto cortado em tirinhas
  • Batata palha
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 1 colher (sopa) de óleo
  • Sal e pimenta-do-reino
Frango à francesa preparado pelo Chef Juarez Campos com sobras da ceia de natal
Frango à francesa: criação brasileira com um toque crocante Crédito: Vitor Jubini
MODO DE PREPARO:
  1. À parte, doure as cebolas em duas colheres de sopa de manteiga. 
  2. Em seguida, junte as ervilhas, o presunto, o frango e refogue. 
  3. Junte as batatas palha e aqueça. 
  4. Sirva acompanhado de arroz com salsa.

Tópicos Relacionados

Gastronomia Juarez Campos Natal Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados