De romã a carne de porco, 7 comidas que trazem sorte e prosperidade

Romã é um item tradicional na ceia de Ano-novo Crédito: iQuilibrio/Divulgação

Os preparativos para a virada do ano já começaram e, para dar uma forcinha ao destino, há quem siga algumas tradições. As superstições mais comuns no réveillon envolvem alimentos considerados amuletos de proteção, de sorte, de harmonia ou até mesmo facilitadores para alcançar o que se deseja.

“O segredo está na escolha dos ingredientes e também na preparação. É importante estar com o pensamento positivo, almejando boas energias e transmitindo vibrações poderosas”, aconselha a espiritualista Juliana Viveiros, que separou algumas dicas para quem quer preparar uma ceia repleta de significados no Ano-novo.

LENTILHA DA SORTE

Entre as comidas que trazem sorte para o novo ano, uma das mais famosas é a lentilha. O grão se assemelha a moedas e, por isso, é o símbolo mais popular de fartura e riqueza.

Comer pelo menos uma colher de sopa de lentilha é o segredo para um ano de muita fartura. Prepare a lentilha da sorte no ano novo e surpreenda-se com os resultados.

Lentilha: segredo para um ano de fartura Crédito: Pixnio

ROMÃ

Não pode faltar romã entre as comidas que trazem sorte no Ano-novo. Ela simboliza fertilidade e prosperidade, além de florescimento, crescimento e abundância. Mas como fazer a simpatia de Ano-novo com romã?

Essa simpatia também está fortemente associada ao Dia de Reis (comemorado no dia 6 de janeiro), pois a data marca o início de um novo tempo no ano que se iniciou. Pela tradição, você deve guardar três sementes secas de romã e carregá-las na carteira durante todo o ano.

UVA

A uva é uma das frutas mais importantes para a ceia da virada. Comer uva no réveillon carrega grande simbolismo, pois acredita-se que o alimento pode trazer prosperidade e paz.

A simpatia da uva para o ano novo teve origem na Espanha, onde as pessoas comem 12 uvas à meia-noite e guardam seus caroços na carteira durante todo o ano.

Simpatia com uva no Ano-novo surgiu na Espanha Crédito: Pixnio

CARNE DE PORCO

Entre as comidas que trazem sorte no ano novo, a carne suína também está presente em muitas ceias. Peças como o pernil costumam ser o ingrediente principal da mesa, e isso tornou-se comum pois o porco simboliza progresso. Além disso, a figura do animal inteiro colocado sobre a mesa traz a energia da abundância.

PEIXE

O peixe também representa o progresso que se deseja alcançar no ano que está começando. Além disso, o alimento também é um dos principais símbolos relacionados com a história de Jesus Cristo. Dessa forma, também representa prosperidade e fartura.

Maçãs simbolizam o amor Crédito: Pixnio

MAÇÃ

A maçã simboliza o sucesso, principalmente no amor. Por isso, é utilizada para alcançar um ano de conquistas positivas e felicidade. Para alcançar os benefícios dessa fruta durante a ceia, basta dar uma mordida à meia-noite em uma maçã bem vermelha.

FRUTAS SECAS

Pêssego, figo, amêndoas, nozes, avelãs e tâmaras costumam ser frutas bem tradicionais no Natal. Por simbolizarem sorte e fartura, elas também passaram a fazer parte da ceia de Ano-novo, seja em forma cristalizada ou seca.