Com bandeira do Brasil e pandeiro, Paulinho da Costa celebra estrela na Calçada da Fama

Paulinho da Costa posa com sua estrelana Calçada da Fama Reprodução/Youtube Walk of fame

Paulinho da Costa entrou para a história nesta quarta-feira (13) ao receber sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Aos 77 anos, o músico se tornou a primeira pessoa nascida no Brasil a ganhar a homenagem.

Emocionado, Paulinho posou em frente a bandeira brasileira e tocou pandeiro durante a cerimônia. Ao encerrar o discurso, mandou um recado em português ao público: "Essa estrela não é só minha, essa estrela é nossa. Viva o Brasil!".

A homenagem reuniu músicos e parceiros históricos do percussionista. O tecladista Larry Dunn, da banda Earth, Wind & Fire, citou o clássico "Shining Star" ao homenagear o brasileiro. "Meu amigo, você sempre foi uma estrela brilhante. Mas agora, você tem uma estrela na Calçada da Fama", disse.

Já o guitarrista Ray Parker Jr. brincou sobre as décadas de parceria ao lado de Paulinho. "Olha como eu pareço jovem! É incrível", disse o músico, lembrando que os dois trabalham juntos há mais de 50 anos.

Durante a cerimônia, também foi lembrado um elogio feito por Michael Jackson a Paulinho da Costa durante as gravações do álbum "Thriller". Segundo relato do filho do músico, Michael comentou com Quincy Jones que Paulinho "é o coração que entrega o ritmo e os grooves".

Com uma carreira construída em Hollywood desde os anos 1970, o artista participou de gravações de artistas como Madonna, Elton John, Stevie Wonder e Miles Davis, além de trilhas sonoras de filmes como "Os Embalos de Sábado à Noite", "Dirty Dancing" e "Jurassic Park".

Nascido em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, Paulinho começou a carreira em rodas de samba e na Portela antes de levar a percussão brasileira para alguns dos maiores sucessos da música pop mundial.