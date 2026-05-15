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Com bandeira do Brasil e pandeiro, Paulinho da Costa celebra estrela na Calçada da Fama

Com uma carreira construída em Hollywood desde os anos 1970, o artista participou de gravações de artistas como Madonna, Elton John, Stevie Wonder e Miles Davis
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 11:00

Paulinho da Costa posa com sua estrelana Calçada da Fama
Paulinho da Costa posa com sua estrelana Calçada da Fama Reprodução/Youtube Walk of fame
Paulinho da Costa entrou para a história nesta quarta-feira (13) ao receber sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Aos 77 anos, o músico se tornou a primeira pessoa nascida no Brasil a ganhar a homenagem.
Emocionado, Paulinho posou em frente a bandeira brasileira e tocou pandeiro durante a cerimônia. Ao encerrar o discurso, mandou um recado em português ao público: "Essa estrela não é só minha, essa estrela é nossa. Viva o Brasil!".
A homenagem reuniu músicos e parceiros históricos do percussionista. O tecladista Larry Dunn, da banda Earth, Wind & Fire, citou o clássico "Shining Star" ao homenagear o brasileiro. "Meu amigo, você sempre foi uma estrela brilhante. Mas agora, você tem uma estrela na Calçada da Fama", disse.
Já o guitarrista Ray Parker Jr. brincou sobre as décadas de parceria ao lado de Paulinho. "Olha como eu pareço jovem! É incrível", disse o músico, lembrando que os dois trabalham juntos há mais de 50 anos.
Durante a cerimônia, também foi lembrado um elogio feito por Michael Jackson a Paulinho da Costa durante as gravações do álbum "Thriller". Segundo relato do filho do músico, Michael comentou com Quincy Jones que Paulinho "é o coração que entrega o ritmo e os grooves".
Com uma carreira construída em Hollywood desde os anos 1970, o artista participou de gravações de artistas como Madonna, Elton John, Stevie Wonder e Miles Davis, além de trilhas sonoras de filmes como "Os Embalos de Sábado à Noite", "Dirty Dancing" e "Jurassic Park".
Nascido em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, Paulinho começou a carreira em rodas de samba e na Portela antes de levar a percussão brasileira para alguns dos maiores sucessos da música pop mundial.
Além de Paulinho, apenas Carmen Miranda possui uma estrela ligada ao Brasil na calçada, embora tenha nascido em Portugal. Atualmente, a atração reúne mais de 2,8 mil homenagens dedicadas a nomes do cinema, música, televisão e rádio.

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