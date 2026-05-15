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Moda e cinema

Fãs capixabas se reúnem para sessão de 'O Diabo Veste Prada 2' em Vitória

O filme, que traz uma continuação do sucesso de 2006, criou um grande movimento que levou o tapete vermelho às salas de cinema.
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 10:00

O Diabo Veste Prada 2
O Diabo Veste Prada 2 Ricardo Medeiros

A moda tem esse nome por se referir a algo que dita uma tendência em um grupo ou cultura. Seja em Nova Iorque, nos Estados Unidos, ou em Vitória, a moda, quando se trata de ‘O Diabo Veste Prada 2’, vai além das telas de cinema.


O filme, que traz uma continuação do sucesso de 2006, criou um grande movimento que levou o tapete vermelho às salas de cinema. E, na capital do Espírito Santo, um grupo chamou a atenção por reunir 37 mulheres para assistir ao retorno de Meryl Streep e Anne Hathaway ao mundo da moda. A regra era uma: ir com roupas, jóias e acessórios dignos de um desfile de luxo.


A ideia surgiu com um pequeno grupo, com cada um convidando mais pessoas para assistirem ao filme. “Nós temos um grupo que se reúne todos os meses, mas é um grupo de 5 mulheres. Quando eu criei o grupo, a gente percebeu que estava tomando proporções ainda maiores. Uma amiga chamando outra e, quando a gente viu, estamos aí com mais de 30 mulheres aqui para assistir esse filme”, contou Ruana Homem, idealizadora do encontro.


HZ não ficou de fora e foi até o local para acompanhar essa reunião e, é claro, participar desse movimento de moda e estilo. Confira como foi:

Veja mais registros do encontro

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