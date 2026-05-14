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Orquestra com músicas de Bruno Mars em Vitória terá lote extra de ingressos

A apresentação acontece nesta quinta-feira (14), às 20h, no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 12:03

Orquestra com músicas de Bruno Mars em Vitória terá lote extra de ingressos
Orquestra com músicas de Bruno Mars em Vitória terá lote extra de ingressos Divulgação Nova Orquestra e Reuters/FolhaPress

Com repertório marcado pelos maiores sucessos de Bruno Mars, o Nova Orquestra chega em Vitória com a sua turnê em homenagem ao artista. A apresentação acontece nesta quinta-feira (14), às 20h, no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Inicialmente, os ingressos para o concerto já haviam esgotado, mas a produtora abriu um lote extra para o público.


O novo lote será vendido presencialmente na bilheteria do Teatro Universitário, uma hora antes da apresentação iniciar, às 19h. Os valores serão os mesmos do lote anterior: R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia.


Com uma formação de mais de 30 músicos no palco,  reunindo cordas, sopros e banda pop, a Nova Orquestra vai transformar grandes sucessos do artista em versões orquestrais inéditas, criando uma experiência que mistura a potência da música de concerto com a energia do pop contemporâneo.

 

Hits globais como “Uptown Funk”, “Just the Way You Are”, “24K Magic” e "Talking to the Moon" farão parte do repertório. A regência será da maestra Ludhymila Bruzzi. Na sequência, o concerto seguirá por Belo Horizonte (MG), Nova Lima (MG) e Rio de Janeiro (RJ).

Serviço

Nova Orquestra apresenta: Bruno Mars
Data: 14 de maio
Horário: 20h
Local: Teatro Universitário da UFES
Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES
Ingressos serão vendidos na bilheteria a partir das 19h. R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia.

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