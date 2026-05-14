Orquestra com músicas de Bruno Mars em Vitória terá lote extra de ingressos

Com repertório marcado pelos maiores sucessos de Bruno Mars, o Nova Orquestra chega em Vitória com a sua turnê em homenagem ao artista. A apresentação acontece nesta quinta-feira (14), às 20h, no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Inicialmente, os ingressos para o concerto já haviam esgotado, mas a produtora abriu um lote extra para o público.





O novo lote será vendido presencialmente na bilheteria do Teatro Universitário, uma hora antes da apresentação iniciar, às 19h. Os valores serão os mesmos do lote anterior: R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia.





Com uma formação de mais de 30 músicos no palco, reunindo cordas, sopros e banda pop, a Nova Orquestra vai transformar grandes sucessos do artista em versões orquestrais inéditas, criando uma experiência que mistura a potência da música de concerto com a energia do pop contemporâneo.

Hits globais como “Uptown Funk”, “Just the Way You Are”, “24K Magic” e "Talking to the Moon" farão parte do repertório. A regência será da maestra Ludhymila Bruzzi. Na sequência, o concerto seguirá por Belo Horizonte (MG), Nova Lima (MG) e Rio de Janeiro (RJ).