Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Coluna Leonel Ximenes

Festa da Polenta 2026 é cancelada. Saiba os motivos

Tradicional evento em Venda Nova do Imigrante começou em 1979

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 13:15

Públicado em 

14 mai 2026 às 13:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Tradicional tombo da polenta, na Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante Divulgação/Afepol

A tradicional Festa da Polenta, prevista para ser realizada em dois finais de semana nos dias 9, 10, 11 e 15, 16, 17 e 18 de outubro, não será mais realizada neste ano. O motivo alegado pela organização são as obras que estão sendo feitas no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conhecido popularmente como Polentão.


A decisão pelo cancelamento da 48ª edição da festa foi tomada na noite desta quarta-feira (13) pela assembleia ordinária da Associação Festa da Polenta (Afepol). O colegiado considerou que o espaço onde é realizado o evento não estará em condições plenas de receber as milhares de pessoas que vão aos festejos em Venda Nova.



A etapa estrutural da obra do Polentão está prevista para terminar em 21 de agosto, mas membros da organização da festa consideraram que as intervenções não estão restritas à cobertura ou ao fechamento do galpão e que outras melhorias são necessárias para receber o público.


Veja Também 

Imagem de destaque

Bispo no ES transfere e nomeia padres. É a segunda vez em cinco meses

Para as empresárias, o sucesso do negócio atual é o reflexo direto da disciplina adquirida nos balcões de farmácia

Do balcão da farmácia ao setor de luxo: a virada de duas irmãs capixabas

O presidente da Afepol, Tarcísio Caliman, confirmou o cancelamento do evento deste ano. Ele disse que a programação da festa estava definida e os contratos das atrações musicais e culturais assinados.


“A Festa da Polenta sempre teve como compromisso acolher bem o público, valorizar a nossa cultura e oferecer uma experiência segura e organizada. Neste momento, entendemos que não seria possível receber os visitantes da melhor forma. Por isso, a decisão mais prudente foi não realizar o evento neste ano”, afirmou Caliman ao site Conexão Safra.


Realizada desde 1979, a Festa da Polenta nunca deixou de ser realizada. Até durante a pandemia Covid-19 o evento foi mantido em formatos adaptados: no ano de 2020, ocorreu de forma on-line, após liminar judicial, e em 2021, foi promovido com público reduzido. 

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Prato feito por merendeira no ES está na final de concurso nacional

Sacerdote do ES agora preside o órgão que representa os padres do Brasil

Pela terceira vez em seis meses, bispo faz novas nomeações de padres no ES

Com 35 dias no cargo, prefeito manda fechar o cofre em cidade do ES

“A cidade mais subestimada do Brasil” está no ES?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Venda Nova do Imigrante Turismo no ES Festa da Polenta Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dentes sensíveis e boca seca: 6 cuidados com a saúde bucal durante o frio
Imagem de destaque
Além da pneumonia: 5 situações nas quais o raio-x em crianças é necessário
Imagem de destaque
5 estratégias que ajudam pequenos negócios a crescer nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados