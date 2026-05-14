Festa da Polenta 2026 é cancelada. Saiba os motivos

A tradicional Festa da Polenta, prevista para ser realizada em dois finais de semana nos dias 9, 10, 11 e 15, 16, 17 e 18 de outubro, não será mais realizada neste ano. O motivo alegado pela organização são as obras que estão sendo feitas no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conhecido popularmente como Polentão.
A decisão pelo cancelamento da 48ª edição da festa foi tomada na noite desta quarta-feira (13) pela assembleia ordinária da Associação Festa da Polenta (Afepol). O colegiado considerou que o espaço onde é realizado o evento não estará em condições plenas de receber as milhares de pessoas que vão aos festejos em Venda Nova.
A etapa estrutural da obra do Polentão está prevista para terminar em 21 de agosto, mas membros da organização da festa consideraram que as intervenções não estão restritas à cobertura ou ao fechamento do galpão e que outras melhorias são necessárias para receber o público.
O presidente da Afepol, Tarcísio Caliman, confirmou o cancelamento do evento deste ano. Ele disse que a programação da festa estava definida e os contratos das atrações musicais e culturais assinados.
“A Festa da Polenta sempre teve como compromisso acolher bem o público, valorizar a nossa cultura e oferecer uma experiência segura e organizada. Neste momento, entendemos que não seria possível receber os visitantes da melhor forma. Por isso, a decisão mais prudente foi não realizar o evento neste ano”, afirmou Caliman ao site Conexão Safra.
Realizada desde 1979, a Festa da Polenta nunca deixou de ser realizada. Até durante a pandemia Covid-19 o evento foi mantido em formatos adaptados: no ano de 2020, ocorreu de forma on-line, após liminar judicial, e em 2021, foi promovido com público reduzido.
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