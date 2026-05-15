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Fábio Porchat ironiza Alerj após se tornar 'persona non grata'

A ação contra Porchat foi justificada com trechos de esquetes religiosas do humorista, assim como sátiras em que ele xinga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 10:08

O ator, diretor, humorista e apresentador Fábio Porchat estreia o espetáculo
Humorista Fábio Porchat, inicialmente, defendeu Leo Lins Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, por quatro votos contra dois, o projeto para tornar Fábio Porchat persona non grata no Estado. Alexandre Knoploch (PL), Sarah Poncio (Solidariedade), Fred Pacheco (PL) e Marcelo Dino (PL) votaram a favor, enquanto os votos contrários vieram de Carlos Minc (PSB) e Luiz Paulo (PSD).

Piúma: Artesanato de conchas, Monte Aghá

Entenda o caso

A decisão foi tomada após a comissão aprovar, por quatro votos contra dois, o projeto para tornar Fábio Porchat persona non grata no Estado. Alexandre Knoploch (PL), Sarah Poncio (Solidariedade), Fred Pacheco (PL) e Marcelo Dino (PL) votaram a favor, enquanto os votos contrários vieram de Carlos Minc (PSB) e Luiz Paulo (PSD).

O projeto foi apresentado pelo deputado Rodrigo Amorim (PL), presidente da CCJ, e passou por uma primeira votação na semana passada, que terminou empatada com três votos a favor e três contra. A ação contra Porchat foi justificada com trechos de esquetes religiosas do humorista, assim como sátiras em que ele xinga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Amorim também propõe uma honraria a Juliano Cazarré, ator que causou polêmica recentemente pela criação de um curso sobre masculinidade para o que chamou de "homens bons" e que também foi alvo de piadas e críticas de Porchat.

Com a aprovação do CCJ, o projeto é considerado constitucional e será levado para votação no plenário da Alerj. Mesmo que a ação, definida pelo próprio Amorim como "meramente moral", seja aprovada, ela não impedirá que o humorista siga no Rio de Janeiro.

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