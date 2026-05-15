Fábio Porchat ironiza Alerj após se tornar 'persona non grata'





O projeto foi apresentado pelo deputado Rodrigo Amorim (PL), presidente da CCJ, e passou por uma primeira votação na semana passada, que terminou empatada com três votos a favor e três contra. A ação contra Porchat foi justificada com trechos de esquetes religiosas do humorista, assim como sátiras em que ele xinga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





Amorim também propõe uma honraria a Juliano Cazarré, ator que causou polêmica recentemente pela criação de um curso sobre masculinidade para o que chamou de "homens bons" e que também foi alvo de piadas e críticas de Porchat.





Com a aprovação do CCJ, o projeto é considerado constitucional e será levado para votação no plenário da Alerj. Mesmo que a ação, definida pelo próprio Amorim como "meramente moral", seja aprovada, ela não impedirá que o humorista siga no Rio de Janeiro.

A decisão foi tomada após a comissão aprovar, por quatro votos contra dois, o projeto para tornar Fábio Porchat persona non grata no Estado. Alexandre Knoploch (PL), Sarah Poncio (Solidariedade), Fred Pacheco (PL) e Marcelo Dino (PL) votaram a favor, enquanto os votos contrários vieram de Carlos Minc (PSB) e Luiz Paulo (PSD).